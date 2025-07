Finale, il saluto a Lorenzo Scalia: “I cancelli del Borel saranno sempre aperti per te”

Finale Ligure. Un amore destinato a non finire mai quello tra il Finale e Lorenzo Scalia. La sua lunga militanza al Felice Borel lo ha reso una vera e propria bandiera del club finalese. Ora che per lui inizierà una nuova esperienza alla Nolese di mister Pietro Saccone, il club giallorossoblù ha voluto dedicargli un tributo tramite i propri profili social.

Il comunicato

L’F.B.C. Finale ci tiene a salutare e ringraziare Lorenzo Scalia, anima, bandiera e Capitano della nostra squadra per tanti anni.

Un viaggio lungo e ricordi memorabili che siamo sicuri difficilmente ti scorderai, come la storica promozione in Serie D, la salvezza al primo anno con tanto di playoff conquistati, la vittoria della Coppa Italia ad Arenzano nel 2019 (la seconda dopo quella nel 2015 a Quiliano) e tanti altri che i colori giallorossoblu ti hanno lasciato.

Non sono mancati anche i momenti di difficoltà, ma non ti sei mai fatto da parte, anzi, hai provato a dare una mano nei periodi delicati che abbiamo passato nelle ultime stagioni dando, come sempre, tutto.

Ti auguriamo il meglio per la tua nuova avventura sportiva, i cancelli del “Felice Borel” saranno sempre aperti per te!