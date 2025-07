Finale, Grenna per la porta e in difesa c’è Amatruda

Il comunicato:

L’F.B.C. Finale è felice di poter dare il benvenuto in giallorossoblu a Francesco Amatruda e Mattia Grenna!

Francesco, difensore classe 2006, arriva dal Vado, squadra nella quale è cresciuto ed ha militato fino alla Juniores.

Mattia, anch’egli classe 2006, sarà uno dei nostri portieri. Per lui, un passato nelle giovanili del Savona, poi il passaggio al Campomorone in Eccellenza e l’esordio in categoria. A seguire, Vado e Carcarese in Promozione nell’ultima stagione, formazione con la quale ha collezionato 16 presenze e contribuito al salto di categoria.

A Francesco e Mattia un in bocca al lupo per la nuova stagione sportiva!