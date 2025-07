Fiamme ad un capannone della “Gallo Trasporti” di Albenga

Albenga. Allarme in serata per una densa colonna di fumo sprigionata in regione Rollo ad Albenga, proveniente da un incendio divampato nel capannone della ditta “Gallo Trasporti”, adibito per il deposito dei mezzi.

L’allarme è scattato intorno alle 19 e 30, con il rogo che ha interessato la struttura aziendale e sulle cui cause sono ora in corso accertamenti.

Immediato l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco, che una volta sul posto sono riusciti a circoscrivere le fiamme e successivamente completare le operazioni di spegnimento prima di una ulteriore e pericolosa propagazione del fronte di fuoco.

E’ in fase di attuazione l’attività di bonifica e di messa in sicurezza, in attesa che si possa ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e cosa possa avere innescato l’incendio, forse partito da uno dei mezzi situati all’interno.

In corso di quantificazione anche i danni complessivi al capannone e al parco mezzi dell’azienda albenganese.