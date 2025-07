Famiglia dal Vietnam, Lega Albenga: “La priorità dovrebbe essere una sola: offrire aiuto concreto, senza clamore e propaganda”

Albenga/Borghetto Santo Spirito. “Di fronte alla difficile situazione che coinvolge un uomo e la sua famiglia in seria difficoltà economica e sanitaria – composta da un uomo affetto da diabete, sua moglie, la figlia minorenne e una bambina piccola di un anno– la priorità dovrebbe essere una sola: offrire aiuto concreto, senza clamore e senza propaganda. Purtroppo, il Partito Democratico di Albenga ha scelto ancora una volta la strada della strumentalizzazione politica, attaccando in modo gratuito e pretestuoso chi si è limitato a segnalare una problematica delicata e reale, nel pieno rispetto della normativa nazionale, che su questo punto è chiara e inequivocabile.

“È inaccettabile – proseguono – che si preferisca trasformare una vicenda umana complessa in un attacco mediatico contro amministrazioni e rappresentanti locali, con l’unico obiettivo di ottenere visibilità politica. Tutto questo senza offrire, da parte loro, il benché minimo contributo concreto a sostegno della famiglia coinvolta. Mentre alcuni rappresentanti delle istituzioni, cittadini, associazioni e volontari per fortuna molto più illuminati di loro, hanno offerto un aiuto silenzioso ma essenziale, il Partito Democratico ha scelto di stare sui giornali. Più attenti ai comunicati stampa che alle persone, più rapidi nell’insultare che nel tendere una mano”.

La Lega Salvini Premier di Albenga “ribadisce la propria attenzione verso questa famiglia e auspica una rapida soluzione, affinché venga riconosciuto il diritto alla residenza e all’assistenza, conforme alla legge e al buonsenso. E se, come pare evidente, le valutazioni giuridiche confermeranno le responsabilità istituzionali che oggi qualcuno parrebbe scaricare maldestramente su altri, ci aspettiamo delle scuse pubbliche da parte di chi ha parlato senza sapere, offendendo gratuitamente amministratori e istituzioni strumentalizzando biecamente una famiglia in difficoltà. La politica seria non si fa con i post né con i titoli sui giornali. La politica seria si fa aiutando, approfondendo le situazioni e rispettando le norme dello Stato”.