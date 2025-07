Evade dalla Casa circondariale di Imperia dopo un permesso, arrestato dai Carabinieri di Savona

Savona. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona hanno fermato ed arrestato un 34enne italiano che, pochi giorni prima, non era rientrato presso la Casa Circondariale di Imperia, dopo un permesso per lavoro esterno.

I militari, che stavano identificando alcune persone che si trovavano in Piazza del Popolo a Savona, hanno notato un uomo che al loro arrivo appariva nervoso e tentava di fuggire. I Carabinieri, dopo un breve inseguimento a piedi, lo hanno fermato e lui stesso, immediatamente, ha ammesso di essere evaso dal carcere di Imperia.

Le successive verifiche effettuate hanno permesso di accertare che l’uomo risultava essere detenuto presso la casa circondariale di Imperia. Alcuni giorni fa, lo stesso si era ingiustificatamente allontanato dal luogo di lavoro e non aveva fatto rientro in carcere all’orario previsto, facendo perdere le sue tracce.

Al termine degli accertamenti, è stato quindi riaccompagnato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Con l’inizio della stagione estiva, anche in ragione del considerevole afflusso di turisti sul territorio, i Carabinieri della Compagnia di Savona hanno ulteriormente intensificato i servizi controllo del territorio e della circolazione stradale, per garantire a tutti di poter vivere questo periodo in sicurezza. L’arresto del 34enne è avvenuto proprio durante queste attività di controllo del territorio.