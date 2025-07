Emergenza caldo in Liguria e nel savonese, Arpal: “Temperature record, massima a 39,7 gradi”

Liguria. Nuovo record di temperature per il mese di giugno in Liguria e disagio da caldo. La situazione di disagio legato alle ondate di calore e all’influsso dell’anticiclone africano sulla nostra regione continua e fa registrato una nuova massima da 39.7 gradi in Liguria.

A fare il punto è Arpal, il centro meteo di protezione civile regionale, secondo cui anche oggi, martedì 1 luglio, le temperature restano ampiamente al di sopra dei valori climatologici.

I valori minimi sono risultati particolarmente elevati nei capoluoghi, con 25.7 gradi alla Spezia, 26.3 a Imperia, 27 a Savona e 28 gradi a Genova.

Anche i valori massimi ieri sono rimasti molto alti: 31.8 gradi a Imperia, 33.3 a Savona, 34.6 a Genova e 37.6 gradi alla Spezia.

La massima assoluta in Liguria è stata registrata a Padivarma, in val di Magra, nello spezzino, con 39.7 gradi, nuovo valore record nel mese di giugno per la regione.

Permangono quindi condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo sulla costa e di disagio moderato sulle zone dell’interno, come indicato anche nell’avviso meteorologico di oggi.

L’avviso di oggi segnala inoltre una bassa probabilità di temporali forti per oggi, martedì 1 luglio, nelle vallate del ponente e del levante.