Elisoccorso, nel savonese 14 siti di atterraggio: 238 gli interventi nel 2024

È stato aggiornato il 1° luglio l’elenco ufficiale dei siti abilitati all’atterraggio H24 del servizio di elisoccorso in provincia di Savona. Si tratta di un importante aggiornamento tecnico e organizzativo che riflette l’impegno costante di ASL2 e del sistema regionale dell’emergenza-urgenza nel garantire un’assistenza tempestiva e altamente qualificata, anche nelle ore notturne e nei contesti più difficili da raggiungere con i mezzi tradizionali.

A breve, a questi siti se ne aggiungerà uno ulteriore, attualmente in fase di autorizzazione: si tratta del piazzale della Scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte, che consentirà al comune valbormidese di disporre di due punti di atterraggio attivi, potenziando così la capacità di risposta del servizio in una zona strategica dell’entroterra savonese.

Emblematico in questo senso l’episodio avvenuto il 27 giugno scorso, durante la visita istituzionale dell’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: un doppio intervento ravvicinato del servizio di elisoccorso ha catalizzato l’attenzione dei giornalisti presenti, che hanno documentato con foto e video improvvisati l’arrivo e la ripartenza dei velivoli. Un caso che testimonia concretamente quanto l’attività di soccorso aereo sia integrata nella vita quotidiana del territorio, rappresentando un presidio essenziale per la tutela della salute pubblica.

L’intervento aereo consente infatti di superare i limiti imposti dalla conformazione geografica e orografica della regione assicurando l’arrivo tempestivo di équipe sanitarie specializzate e il trasferimento rapido dei pazienti verso le strutture ospedaliere più idonee.

Il servizio è attivo su due basi operative: una a Genova, presso l’aeroporto “Cristoforo Colombo”, e l’altra ad Albenga, presso l’aeroporto di Villanova d’Albenga. Quest’ultima, sede dell’elisoccorso denominato Grifo, è particolarmente rilevante per la Provincia di Savona, un’area in cui le caratteristiche geografiche e orografiche rendono l’intervento aereo un supporto spesso decisivo per la gestione delle emergenze sanitarie.

L’elisoccorso è integrato nella rete del numero unico di emergenza 118 ed è attivato in stretta sinergia con il personale sanitario (medici e infermieri), i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino e Speleologico. Questa rete garantisce l’immediata risposta a situazioni di elevata criticità, in particolare per patologie tempo-dipendenti come traumi gravi, arresti cardiaci o ictus.

Nella sola provincia di Savona sono stati identificati 14 siti di atterraggio abilitati anche all’operatività notturna, dislocati nei principali comuni dell’entroterra. Si tratta di un investimento concreto nella sicurezza della popolazione e nella capacità di risposta del sistema sanitario regionale, soprattutto nelle aree interne più difficili da raggiungere con i mezzi di soccorso tradizionali. I siti di atterraggio attualmente sono localizzati a: Bardineto, Cairo M., Calizzano, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Plodio, Pontinvrea, Sassello, Stella San Giovanni e Urbe.

I numeri confermano l’importanza di questo servizio: 238 interventi effettuati nel 2024 nel territorio savonese e 95 interventi nei primi sei mesi del 2025.

Le principali cause di attivazione sono state: 52% traumi gravi (incidenti stradali, cadute, traumi sportivi); 22% patologie cardiologiche e 18% patologie neurologiche (ictus, crisi epilettiche gravi).

Oltre agli interventi primari sul luogo dell’evento, l’elisoccorso assicura anche i trasporti secondari urgenti tra presidi ospedalieri, trasferendo in tempi brevi pazienti critici verso strutture dotate delle necessarie competenze specialistiche.

“L’elisoccorso si integra efficacemente con l’intera rete di soccorso territoriale, composta da ambulanze, automediche e personale sanitario di emergenza, rappresentando un valore aggiunto di altissimo livello. Disporre di un servizio di questo tipo significa poter contare su una risposta rapida, organizzata e qualificata in ogni condizione” afferma l’azienda sanitaria savonese.