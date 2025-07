Educazione finanziaria e imprenditorialità d’estate: il Falcone di Loano punta sulle competenze del futuro

Loano. Anche durante l’estate, la scuola può essere un luogo di crescita e scoperta. Ne è un esempio concreto l’Istituto “Giovanni Falcone” di Loano, che ha promosso un’iniziativa formativa innovativa all’interno del piano ministeriale “Piano Estate 2025”, con l’obiettivo di offrire agli studenti opportunità educative fuori dal tradizionale calendario scolastico.

Il progetto, denominato “Educazione finanziaria e imprenditorialità”, si è svolto per un totale di 30 ore e ha coinvolto un gruppo selezionato di studenti motivati a mettersi in gioco nel mondo dell’economia, dell’impresa e della finanza. L’iniziativa rientra nel più ampio Maxi Progetto “R-ESTATE”, promosso e organizzato proprio dall’Istituto Falcone, che punta a valorizzare il tempo estivo degli studenti con attività ad alto contenuto formativo.

Durante il corso, gli studenti hanno avuto l’occasione di affrontare temi fondamentali per chi desidera avvicinarsi al mondo dell’imprenditoria, con un taglio pratico e laboratoriale. Il percorso ha preso il via con spiegazioni ed esempi pratici di business idea di successo.

Successivamente, ogni studente ha elaborato e sviluppato in autonomia l’analisi delle 5 forze di Porter, l’analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) e i principi base del marketing dei casi in esame.

Non sono mancate lezioni dedicate all’analisi dei documenti contabili, per comprendere come leggere e interpretare bilanci, costi, ricavi e investimenti. Un’esperienza che ha permesso agli studenti di acquisire competenze concrete, utili non solo per eventuali carriere future nel settore economico, ma anche per sviluppare uno spirito critico e consapevole nei confronti della realtà economica quotidiana.

Il progetto è stato curato da docenti esperti dell’Istituto, con l’intervento di professionisti esterni e testimonianze aziendali, che hanno arricchito le lezioni con esempi reali e stimolanti.

Ancora una volta, il Falcone di Loano si dimostra una scuola attenta ai bisogni formativi degli studenti e capace di trasformare il periodo estivo in un’occasione di crescita, innovazione e orientamento al futuro.