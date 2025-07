Eccellenza, ufficiale: Piccardo e Gualtieri sono del Millesimo

Latini in difesa, Lazzaretti a centrocampo Totaro in attacco. A queste operazioni “big” il Millesimo ne aggiunge altre due per recitare anche in Eccellenza un ruolo non da comparsa.

Il comunicato del club

Doppio colpo di mercato proveniente dal genovese!

Nella prossima stagione vestiranno il giallorosso Samuele Piccardo, attaccante classe 2003, assoluto protagonista la scorsa stagione nella Voltrese Vultur con ben 20 reti segnate nel campionato di Eccellenza, e Matteo Gualtieri, esterno classe 2002, protagonista importantissimo della scorsa stagione tra le fila del Rivasamba dove ha segnato ben 11 reti.

Ringraziamo Emanuel Del Favero per la buona riuscita dell’operazione.

Benvenuti in giallorosso ragazzi!