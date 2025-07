Eccellenza, Gandolfo presenta la “Bilbao” Carcarese: “Non ricordo una squadra così local a questo livello”

Le ha vissute tutte Edoardo Gandolfo. Dalla Seconda Categoria, in fondo alla classifica, all’Eccellenza. Il direttore sportivo della Carcarese fa il punto a mercato quasi concluso. Dalla rosa allestita a una sguardo comprensivo sul prossimo campionato passando per l’ingresso di Giorgio Caviglia in società. A proposito, dopo Abbaldo e, appunto, Caviglia si alzano le quotazioni di vedere un altro simbolo della Cairese come Matteo Giribone al Corrent. Su questo bocca cucita mentre una leggera apertura sul possibile ampliamento del parco impianti della Carcarese: “Ci stiamo lavorando ma al momento preferisco rimanere cauto”.

Su una base con tanti giocatori che hanno fatto l’Eccellenza, ne avete aggiunti altri che hanno giocato questo campionato nei quartieri alti. Insomma, la Carcarese non sembra la classica neopromossa…

Abbiamo cercato, come sempre, di pescare bene dal territorio. Forse siamo un caso unico: da tempo non si vede una squadra di così alta categoria con 18/19 elementi della zona. Più di una neopromossa? Siamo nuovi per la categoria e dovremo affrontarla con molta cautela. Pensiamo comunque di avere una squadra che ci possa far togliere delle soddisfazioni. L’obiettivo è rimanere negli anni di Eccellenza, migliorare il settore giovanile e poi chissà…

È servito aumentare in modo consistente il budget per allestire una squadra per l’Eccellenza?

No, abbiamo chiaramente investito di più ma rimanendo nei nostri parametri. Abbiamo determinati valori e un pubblico appassionato, anche queste cose contano. In generale, però, penso che dopo il primo biennio post pandemia i costi abbiano iniziato a crescere. Questo anche perché in tutte le categorie ci sono società che hanno alzato l’asticella dei rimborsi con conseguente effetto domino.

Quali linee guida vi ha dato mister Battistel?

Ha chiesto giocatori bravi tra le linee per avere più varianti a livello tattico. Intendo anche mezzali in grado di dare superiorità numerica. Rispond0no a questi profili Chiarlone, Berretta, Cacellara, Ferrero e Berruti. Appena abbiamo saputo che non si sarebbe fermato al Millesimo, abbiamo provato l’affondo con Di Mattia. Si tratta di un difensore che mi ha impressionato molto. Galli è un centrocampista che conosce molto bene la categoria e che il mister già conosceva.

Una promozione ottenuta nonostante l’infortunio del vostro bomber Brignone, come prosegue il recupero?

Francesco sta bruciando le tappe. Sta bene e ha iniziato a correre. Farà il primo mese di preparazione a parte, speriamo di riaverlo a disposizione verso metà ottobre.

“Volti noti” a parte, da chi ti aspetti un exploit particolare?

Gli anni scorsi mi hai fatto questa domanda e i due giocatori menzionati si sono fatti male. Quindi per scaramanzia non rispondo! (Bel dribbling direttore ndr).

Sarete una delle poche realtà d’Eccellenza con la tifoseria, uno stimolo in più.

Penso che arrivare a questo livello di campionato possa stimolare l’interesse. Oltre agli ultras ora ci sono tantissime famiglie del settore giovanile che orbitano intorno alla Carcarese. Mi aspetto una bella risposta da parte della cittadinanza.

Dopo Abbaldo un’altra icona dei rivali della Cairese approda al Corrent. Ieri avete annunciato Giorgio Caviglia.

Il suo arrivo è stata un’intuizione proprio di Abbaldo, quando abbiamo saputo che a Cairo non avrebbe continuato. Coordinerà la parte motoria dell’attività di base e il recupero degli infortunati della prima squadra. Brignone potrà beneficiare del suo arrivo.

Non farà anche il preparatore atletico?

Battistel lavora in modo particolare, svolgendo buona parte della preparazione con il pallone. La parte “a secco” sarà quella di forza che curerà Davide Ferraro della palestra di Carcare.

E ora un classico: proviamo a fare le carte al campionato.

Aspetto di sapere la rosa definitiva del Rivasamba. So poco della Fezzanese ma penso che voglia tornare in quarta serie e può attingere anche dal mercato toscano. Genova Calcio, Millesimo e Campomorone hanno portato avanti un mercato importante. Se devo fare un nome dico il Pietra Ligure.

Alt! Filadelli non vuole che lo “stressiate” con la vittoria del campionato, occhio a ciò che dici…

Ammiro tantissimo il Pietra Ligure, li considero una società modello e quindi da prendere come esempio. Su un gruppo rodato hanno aggiunto giocatori del calibro di Giglio, Fatnassi e Ravoncoli, senza dimenticare che in attacco hanno Sogno. Potrebbero essere pronti per il salto.