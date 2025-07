Eccellenza, il bomber Alessio Cargiolli lascia la S.F. Loano e approda all’Alessandria

Era nell’aria visto il mancato annuncio della riconferma e l’arrivo di Cassata. Bomber Cargiolli chiude la sua parentesi alla San Francesco Loano e approda nella stimolante piazza piemontese dell’Alessandria, sempre in Eccellenza. Tra i “liguri” troverà il centrocampista Grandoni ex di Cairese e Albenga.

Grande colpo in attacco dell’Us Alessandria Calcio. Il futuro presidente, Antonio Barani, ha concluso l’accordo per portare in Grigio Alessio Cargiolli. Punta centrale, classe 1989, piede destro, Cargiolli ha in carriera una lunga militanza in D. La sua stagione da incorniciare il 2017 – 2018, protagonista della storica conquista della C dell’Albisola, segnando ben 27 reti.