E’ di Cairo “la vocina 2025” vincitrice del Festival di Castrocaro

Cairo Montenotte. E’ la piccola Andra Lavinia Piciorus la vincitrice di Vocine 2025, il concorso collaterale dedicato ai più piccoli del Festival di Castrocaro, che tornerà in onda su RAI 2 la serata dell’8 luglio.

Il Festival è alla sua 67esima edizione ed è da sempre un punto di riferimento per i nuovi talenti della musica italiana. Sono molti, infatti, i grandi che hanno iniziato, proprio grazie alla kermesse, la loro carriera, tra cui ricordiamo Iva Zanicchi, Fiorella Mannoia, Caterina Caselli, Eros Ramazzotti, Zucchero e tanti altri.

Originaria della Romania, ma cairese di adozione, Andra ha solo 8 anni, ma la sua è già una grande voce, che le ha permesso di sbaragliare la concorrenza, aggiudicandosi il primo premio, e di ricevere i complimenti dal maestro Beppe Vessicchio in persona.

Studia canto da alcuni anni nella scuola VocalArt di Cairo Montenotte, diretta da Francesca Varaldo, e sita in via Solferino 4, un punto di riferimento in Valbormida per grandi e piccini che vogliono approcciarsi alla musica ed al canto con corsi a partire dai 3 anni di età.