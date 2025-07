Differenziata Savona, di nuovo disagi: “Contenitori non svuotati”, “Ancora senza bidoni condominiali non sappiamo dove buttare la spazzatura”

Savona. Continuano a essere tantissime le segnalazioni dei disservizi nel servizio di raccolta rifiuti in alcuni quartieri di Savona.

Due di queste arrivano dal quartiere di Villapiana, dove il servizio porta a porta è già stato avviato da dieci giorni. In via San Lorenzo e in via Verdi dove sono stati portati via i vecchi contenitori stradali: “Non sono stati consegnati i bidoni condominiali, non sappiamo più dove buttare la spazzatura. Avrebbero dovuto lasciarceli in questo primo momento”.

Situazione diversa in via Milano dove i bidoni condominiali di due civici non sono stati svuotati e si sono così accumulati i sacchetti di plastica: “Gli operatori di Sea-s sono passati lunedì a posizionare i contenitori e da quel giorno non si sono più visti, questo è il risultato”, spiega un residente amareggiato.

Il tentativo di far presente la situazione è caduto nel vuoto: “Abbiamo tentato di reclamare telefonicamente ma non rispondono. Qualcuno ha anche scritto una mail ma per ora silenzio assoluto”.

Mancati ritiri anche in via Montenotte questa notte dell’organico: “Se saltano i ritiri programmati poi si accumula l’immondizia, il mastello si riempie – ci spiega una residente -. Questo crea un vero disagio e disservizio, in quanto non si ha posto per accumulare i rifiuti in casa in attesa del successivo e sperato ritiro programmato. Non è neppure igienico poter pensare di tenere rifiuti in casa sino alla successiva giornata, soprattutto con le temperature di questi giorni”.

Anche in questo caso evidenziate criticità per contattare l’azienda al call center (che riceve centinaia di telefonate al giorno): “Al numero verde non rispondono, si aspetta in attesa e poi cade la linea telefonica”.

Non mancano le polemiche anche dalle zone dove il porta a porta dev’essere ancora avviato. Nelle zone interne della città (come zona via Valcada, dove è stata scattata la foto) partirà il 28 luglio. Qui si vedono i cassonetti stracolmi di spazzatura con sacchi lasciati vicino.