Differenziata a Savona: nel levante della città cassonetti stracolmi di rifiuti

Savona. Nel levante savonese la raccolta differenziata è ufficialmente partita, ma il passaggio al nuovo sistema sta causando più di un disagio.

I vecchi cassonetti sono ancora in strada e molti residenti – per comodità – continuano a usarli al posto dei mastelli domestici.

Il problema? Il servizio di nettezza urbana ora svuota solo i bidoni della raccolta porta a porta. I vecchi cassonetti non vengono più svuotati e, da giorni, sono pieni fino all’orlo. Alcuni traboccano di sacchi abbandonati, altri sono circondati da rifiuti lasciati a terra.

Come testimoniano le foto in questo articolo, scattate tra via Montenotte e via Giacchero la situazione è critica. Ma lo stesso scenario si ripete anche in altre zone del levante cittadino, escluse dal primo intervento di rinnovo del servizio con i cassonetti intelligenti.