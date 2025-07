Difesa del suolo, dalla Regione in arrivo altri 12 milioni di euro. Giampedrone: “Ottimo segnale da parte del governo”

Savona. Era il 9 luglio 2024 quando Regione Liguria aveva dato il via libera per il Piano da oltre 32 milioni di euro (di cui 30.659.943,66 euro di finanziamento regionale e il resto di cofinanziamenti comunali) per una serie di interventi su tutto il territorio, sia di manutenzione straordinaria di 25 criticità sui corsi d’acqua sia di contrasto al dissesto idrogeologico.

Alla provincia di Savona erano andati 9,5 milioni di euro per gli 8 interventi che riguardavano i Comuni di Savona, Noli, Quiliano, Borghetto Santo Spirito, Cairo Montenotte, Altare, Andora e Villanova d’Albenga.

Ad un anno esatto, oggi 9 luglio 2025, l’assessore alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone annuncia un’importante novità: in arrivo altri 12 milioni (da distribuire nelle varie province) per la difesa del suolo pubblico.

“Viviamo in una regione che fa della difesa del suolo pubblico una delle battaglie più grandi perché tanto bella quanto fragile – afferma Giampedrone – abbiamo in programma con il Ministero dell’Ambiente una seconda tranche di 12 milioni. Quindi in totale arriveremo a 42 milioni per completare gli investimenti per la difesa al suolo della nostra Regione. E’ un bel segnale da parte del governo di attenzione verso la nostra Regione e il nostro territorio”.

Si porterà così a termine un programma di interventi straordinari di mitigazione del rischio idraulico individuato puntualmente sulla base dei fabbisogni nel febbraio 2024, condiviso con i Comuni attraverso Anci.

Nelle prossime settimane verrà svelato quanto spetterà alla provincia di Savona per portare a termine gli interventi previsti dal Piano.