Dego, successo per l’edizione 2025 del Palio dei Rioni

Dego. Lo scorso fine settimana (18 e 19 luglio), Dego ha ospitato con grande successo l’edizione 2025 del Palio dei Rioni, la festa più colorata dell’estate valbormidese. L’evento ha confermato, ancora una volta, quanto entusiasmo e potenziale possano nascere nei piccoli paesi quando si lavora insieme e ci si diverte!

Il Palio è nato nel 2012 dall’idea di un gruppo di amici: dividere il paese in sette rioni che si sfidano in una gara goliardica (chi riesce a mangiare più velocemente una tira da 50 cm), accompagnata da una vivace sfilata di carri allegorici. Nel tempo, l’iniziativa è cresciuta grazie all’affetto e alla passione dei partecipanti, che ogni anno danno vita a carri sempre più spettacolari, costumi originali e coreografie travolgenti. Tutto rigorosamente autocostruito nel corso dell’anno.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Dego, dal Comitato del Palio e dalle associazioni del paese, si svolge lungo la via principale, chiusa al traffico per l’occasione, trasformandosi in un vero e proprio villaggio della festa: street food, musica, balli e giochi per tutte le età.

A trionfare in questa edizione è stato l’Illustre Rione Oltrebormida, con un carro dedicato ai cattivi dei cartoni Disney.

Le serate del Palio sono state animate da un ricco programma di spettacoli e intrattenimento, con le esibizioni di MG Deejay, Fool Party Band, La danza è, Marick Animazione, Skythunderz e Cristina De Stefano.

“Che dire? Vi aspettiamo a Dego nel 2026 per una nuova, imperdibile edizione del Palio dei Rioni”, si legge in una nota.