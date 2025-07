Danza paralimpica: Luisella Frumento e Gianni Gottardi vincono l’oro al campionato italiano

Savona. Luisella Frumento e Gianni Gottardi hanno conquistato la medaglia d’oro al campionato italiano di danza paralimpica

“È con immensa gioia e orgoglio che condivido un traguardo straordinario: la vittoria della medaglia d’oro al campionato italiano di danza paralimpica, nella categoria Disabilità Visiva, da parte dei miei talentuosi allievi. Questo successo rappresenta molto più di un risultato sportivo; è un simbolo di determinazione, talento e di un impegno che supera ogni ostacolo” dichiara Edo Pampuro, coreografo e formatore nazionale Libertas di danza paralimpica.

“La coreografia vincente, allegra e vivace, è stata un vero miracolo di abilità e passione. Questa performance ha dimostrato che con dedizione e lavoro nulla è impossibile. Le sfide tecniche affrontate e superate con abilità dimostrano il grande spirito di resilienza e il coraggio di questi straordinari artisti e atleti” prosegue Pampuro, analizzando il successo della coppia tesserata per Semplicemente Danza Savona.

“Voglio ringraziare i miei allievi per essere riusciti nel mio intento e cioè, che la danza è un linguaggio universale capace di unire, emozionare e abbattere barriere. Il loro successo è motivo di ispirazione per tutta la comunità e un esempio di come l’inclusione e la passione possano portare a raggiungere risultati eccezionali. Congratulazioni di cuore ai miei campioni, che con il loro talento e il loro cuore hanno reso questa vittoria ancora più significativa. Continuate a danzare con la stessa gioia e determinazione – conclude -, il futuro è nelle vostre mani! Viva la danza, viva l’inclusione!”.

Luisella Frumento e Gianni Gottardi in azione