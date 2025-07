Dal 1 luglio al via gli incentivi per il bike to work: l’iniziativa promossa dalla Provincia di Savona

Savona. Muoversi in modo sostenibile non è solo una scelta individuale, ma un gesto che migliora la qualità della vita collettiva. È questa la visione alla base del progetto “Distretto Smart Comunità Savonesi: A scuola in bici / Al lavoro in bici”, promosso dalla Provincia di Savona con il supporto di IRE SPA e con la collaborazione della piattaforma per la mobilità sostenibile Wecity. A cinque mesi dal suo avvio, I’iniziativa sta già dimostrando concretamente i suoi benefici.

Da febbraio a oggi sono state risparmiate più di 2.290 kg di anidride carbonica. L’equivalente di circa una dozzina di voli Milano-Londra. Circa un centinaio di partecipant hanno percorso in bicicletta oltre 16.000 chilometri, registrando più di 3.000 tragitti effettuati tramite l’app Wecity.

“Questi numeri ci dicono che l’attenzione dei cittadini per l’ambiente e per la salute sta |crescendo. E che, quando ci sono strumenti concreti e facilmente accessibili, il cambiamento |diventa possibile”, ha commentato Pierangelo Olivieri, Presidente della Provincia di Savona. “A scuola in bici” e “Al lavoro in bici” nascono proprio con questo spirito: rendere la |mobilità sostenibile una pratica quotidiana, premiando comportamenti virtuosi e contribuendo alla costruzione di comunità più sane, consapevoli e connesse

Le due iniziative, attive fino al 31 dicembre 2025, sono rivolte agli studenti dai 16 anni in su e ai lavoratori residenti o attivi nei Comuni del Distretto Smart Comunità Savonesi (Albissola Marina, Albisola Superiore, Bergeggi, Celle Ligure, Quiliano, Savona e Vado Ligure). Ogni viaggio casa-scuola o casa-lavoro fatto in bici e tracciato tramite l’app contribuisce a far salire in classifica scuole e aziende, innescando una sana competizione e rendendo visibile, giorno dopo giorno, I’impatto ambientale positivo generato.

Nel caso dei lavoratori, l’estate segna anche l’inizio della fase a incentivo economico: dal 1 luglio ogni chilometro percorso verrà rimborsato con 20 centesimi di euro, fino a un massimo di 25 euro al mese per partecipante. Un incentivo concreto, disponibile fino a esaurimento dei fondi ministeriali, che sta spingendo sempre più persone a lasciare l’auto a casa e scegliere la bici.

“La tecnologia è un alleato prezioso quando si parla di ambiente”, ha sottolineato Paolo Ferri, CEO di Wecity. “Ma da sola non basta: servono progetti concreti, partnership locali e un’amministrazione attenta. A Savona, tutto questo c’è. Ora tocca ai cittadini cogliere l’opportunità e fare la differenza, un viaggio alla volta.”

Per aderire basta scaricare l’app Wecity, inserire il codice dedicato e iniziare a pedalare. Il resto – dalla misurazione della CO2 ai rimborsi – lo fa la tecnologia. Tutte le informazioni e regolamenti sono disponibili sul sito della Provincia di Savona e su www.wecity.it..