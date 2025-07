Croce Rossa Vado Ligure, nuovo mezzo per disabili con la donazione di Infineum

Vado Ligure. Questa mattina si è tenuta la cerimonia di inaugurazione di un nuovo mezzo disabili del Comitato C.R.I. di Vado Ligure Quiliano – Organizzazione di Volontariato acquistato grazie alla donazione di Infineum Italia S.r.l..

La sede vadese di Infineum Italia S.r.l. da sempre è in prima linea nel promuovere il benessere sociale del territorio e supporta costantemente da anni le attività della C.R.I.; con questo contributo ha permesso la sostituzione urgente di un veicolo precedente donato dalla stessa Azienda e rimasto in servizio dal 2012 sino alla tarda primavera del 2025.

La presenza di questo tipo di veicoli è sempre più importante per rispondere alle tante richieste di accompagnamento e ricevere sostegno in questa missione è incoraggiante per i Volontari che con sempre maggior fatica, in totale gratuità, decidono ogni giorno di essere sempre presenti per chi versa in condizioni di fragilità e sofferenza. La C.R.I. di Vado Ligure Quiliano è presente sul territorio dal 1910 ed è operativa su 2 sedi, Vado Ligure e Quiliano. Nonostante una gestione da sempre prudente, onesta ed appassionata, le condizioni di contesto rendono la prosecuzione delle attività sempre più ardua.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Volontari tutti manifestano la propria gratitudine alla governance di Infineum Italia, rappresentata dall’Ing. Marco Giorcelli, Amministratore Delegato, e da Cristina Rizzi, Community Relations Coordinator, che con questo intervento virtuoso hanno dato ulteriore prova di adesione ai Principi della Croce Rossa Italiana.