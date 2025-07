Cristina D’Avena, i Panpers e Valentina Persia, ma anche il nuovo musical dei Nati da un Sogno: ecco gli appuntamenti da non perdere nel weekend

Savonese. L’estate entra sempre più nel vivo ed anche il ricchissimo calendario di eventi in tutta la provincia. Questo weekend saranno tanti gli appuntamenti da non perdere a cominciare dal concerto di Cristina D’Avena che farà cantare Borghetto con le sigle dei cartoni animati. A Ceriale invece pioggia di risate con lo spettacolo dei Panpers e Valentina Persia, mentre sul Priamar ci sarà il debutto della nuova produzione dei Nati da un Sogno che portano in scena il musical “La fabbrica di cioccolato”. Massimo Polidoro sarà ospite della rassegna letteraria Parole Ubikate in mare. La cultura sarà protagonista anche con Albenga d’Autore. Infine per gli amanti del gusto da non perdere la sagra gastronomica di Campochiesa con i Libero Arbitrio in concerto e la sagra dello gnocco a Mioglia. Ma ora entriamo nel dettaglio del programma del fine settimana.

CRISTINA D’AVENA FA CANTARE BORGHETTO

Sabato 5 luglio, a partire dalle ore 21, Piazza Marinai d’Italia a Borghetto si trasformerà in un grande palcoscenico per accogliere Cristina D’avena, icona pop che, grazie al suo fascino trasversale e alle sue canzoni, ha fatto e continua a far cantare intere generazioni.

Regina indiscussa delle sigle dei cartoni più amati di sempre, Cristina D’ Avena porta in scena uno

spettacolo divertente, emozionante e coinvolgente. La magia delle canzoni che accompagnano le

nuove e le vecchie generazioni, fa sì che il pubblico molto affezionato a Cristina, la segua in ogni

tappa del suo tour.

Un viaggio musicale fatto di ricordi da cantare con il sorriso. Avremo il piacere di ascoltare le intramontabili sigle dei più bei cartoni animati, come Occhi di Gatto, i Puffi, Mila e Shiro, Kiss Me Licia ed Holly e Benij e, in apertura e chiusura del concerto, Piazza Marinai d’Italia sarà animata anche dalle hit estive selezionate da DJ Johnny Manfredi e l’intrattenimento di Francy.

Tuffiamoci in “Un mare d’estate” con Cristina d’Avena! L’ingresso è gratuito.

Qui il programma completo dell’evento

I PANPERS E VALENTINA PERSIA A CERIALE

Torna anche quest’anno la rassegna “Rotonda sul mare”, arrivata alla diciottesima edizione e organizzata dal Comune di Ceriale e dall’Agenzia HPI Hollywood Production Italy di Piacenza, che porterà in piazza della Vittoria tantissimi artisti di livello nazionale per altrettante serata di divertimento e musica.

Il primo appuntamento sarà il 5 luglio e vedrà come protagonista il cabaret con lo spettacolo di Valentina Persia e I Panpers. L’evento è a pagamento è i biglietti sono disponibili su Ticketone o alla Tabaccheria 1 Della Valle di Ceriale. Si prega di arrivare seduti in teatro entro le ore 21.30 (inizio spettacolo ore 22).

Per il programma completo clicca qui

TORNA LA SAGRA GASTRONOMICA DI CAMPOCHIESA

Ritorna come di consueto la tradizionale sagra gastronomica di Campochiesa, promossa dalle Opere Parrocchiali, che quest’anno si arricchisce di un giorno in più e sarà da venerdì 4 luglio a domenica 6 luglio.

Questo il programma delle diverse serate:

VENERDÌ 4 LUGLIO – Disco Night con i Libero Arbitrio

Ore 19.30: Apertura cucine con menù street food

Ore 21.30: Inizio concerto

SABATO 5 LUGLIO – Sagra Gastronomica

Ore 19.00: Apertura cucine con menù tradizionale

Dalle 20.30: Intrattenimento musicale con Orchestra Rossella

Dalle 23.30: DJ set con Fabio Ricci

DOMENICA 6 LUGLIO – Sagra Gastronomica

Ore 19.00: apertura cucine con menù tradizionale

Dalle 20.30: Intrattenimento musicale con Liscio e Busso band

Qui i dettagli sulla manifestazione

I NATI DA UN SOGNO SUL PRIAMAR CON LA FABBRICA DI CIOCCOLATO

Sabato 5 luglio, alle 20.45, sul palco della Fortezza del Priamar di Savona debutterà l’attesissima nuova produzione della compagnia “Nati da un Sogno” di Savona che porteranno in scena il musical “La Fabbrica di Cioccolato”.

Cinque biglietti d’oro sono nascosti in altrettante tavolette di cioccolato. I fortunati bambini che riescono a trovarli possono varcare i cancelli della Fabbrica di Cioccolato del signor Wonka ed entrare così in contatto con il suo magico mondo di dolci e bontà. Trai tanti bambini che sperano di avere una possibilità di vincere c’è il piccolo Charlie.

La compagnia di Musical Nati da un Sogno vi porterà all’interno del Magico mondo di Willy Wonka con musiche canzoni e personaggi meravigliosi!

Regia: Roberta Bonino

Coreografie: Elisa Guzzo

Direzione Musicale: Andrea Chiovelli

Vocal coaching: Debora Tamagnini

Costumi: Monica Redaelli

Scenografie e attrezzeria: Lucia Giorgio, Catia Saettone, Lorenza Demata

Resp. attrezzeria: Sandra Pecoraro

Assistente alla regia: Jessica Battiston

Segr. produzione: Massimo Botta

con il supporto del Comune di Savona e il contributo di Fondazione De Mari

per info e prenotazioni 3492919855

Nati da un Sogno Academy, corso Mazzini 125r, Savona

Leggi qui le informazioni sullo spettacolo

A PAROLE UBIKATE ARRIVA MASSIMO POLIDORO

Nell’ambito del Festival Parole Ubikate in Mare, arrivato alla XV edizione e che prevede 28 serate con 31 autori in Piazza Sisto IV a Savona e in Piazza della Concordia ad Albissola Marina, a cura della Libreria Ubik, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di Bper Banca, sabato 5 luglio, alle ore 21,15, in Piazza Sisto IV Savona ci sarà Massimo Polidoro per presentare “Una vita ben spesa. Trovare il senso delle cose con Leonardo, Einstein e Darwin” (Mondadori).

Con LORENZO CAVIGLIA e SILVIA SCHIAFFINO. Riprendendo una celebre frase di Leonardo, Una vita ben spesa invita a sorprendersi, a riflettere e a crescere: un’opera ispiratrice per chiunque desideri guardare oltre l’ordinario e scoprire quanta ricchezza si celi in una vita animata dalla voglia di conoscere.

«Sì come una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire.» – Leonardo da Vinci

Che cosa significa davvero spendere bene la propria vita? In questo libro, Massimo Polidoro accompagna il lettore in un viaggio avvincente tra scienza, filosofia e curiosità, sulle orme di tre menti straordinarie: Leonardo da Vinci, Charles Darwin e Albert Einstein. Attraverso la loro capacità di stupirsi e di indagare la realtà, scopriamo come la meraviglia e la voglia di conoscenza possano arricchire la nostra esistenza e farci guardare il mondo con occhi nuovi. Raccontando le loro vite, Polidoro ci invita a “imitarli”, ci spiega che cos’è il metodo scientifico e come usarlo per leggere la realtà in modo nuovo. Come sviluppare per esempio la curiosità, e come allenare lo spirito di osservazione. Tutto questo può spalancare a ognuno di noi nuove prospettive, e insegnarci molto anche su noi stessi. Leggendo Una vita ben spesa scopriremo che l’eccellenza non è frutto di perfezione, ma di perseveranza, curiosità e continua ricerca. Il racconto di queste vite ben spese ci fa capire che anche noi, pur con i nostri limiti,

possiamo ambire a una vita piena di curiosità e crescita continua. Con uno stile chiaro e coinvolgente, l’autore mostra il valore della scienza nella vita di ogni giorno e offre spunti pratici per applicare queste lezioni, aiutandoci a vivere a occhi aperti, con più consapevolezza e stupore.

Massimo Polidoro, scrittore, giornalista e segretario nazionale del CICAP (Comitato italiano sul paranormale, che ha contribuito a fondare insieme a Piero Angela, Umberto Eco, Silvio Garattini, Margherita Hack, Rita Levi Montalcini e Umberto Veronesi) è stato docente di Metodo scientifico e Psicologia dell’insolito all’Università di Milano-Bicocca e ora insegna Comunicazione della scienza all’Università di Padova. Con Piero Angela ha pubblicato il libro La meraviglia del tutto (per mesi ai primi posti delle classifiche), e tra gli altri: Grandi misteri della storia, Gli enigmi della storia, Rivelazioni, Segreti e tesori del Vaticano, oltre che libri per bambini e ragazzi tra cui ricordiamo Il tesoro di Leonardo e Il segreto di Colombo. È stato conduttore e consulente scientifico della trasmissione di Rai 2 Eva e ha condotto Big Bang! Ha tenuto una rubrica fissa nell’ultima edizione di SuperQuark di Piero Angela.

Sintesi: Che cosa significa davvero spendere bene la propria vita? In questo libro, Massimo Polidoro (scrittore, divulgatore televisivo, giornalista, segretario nazionale del Cicap, docente all’Università di Padova) accompagna il lettore in un viaggio avvincente tra scienza, filosofia e curiosità, sulle orme di tre menti straordinarie. Attraverso la loro capacità di stupirsi e di indagare la realtà, scopriamo come la meraviglia e la voglia di conoscenza possano arricchire la nostra esistenza.

Qui le informazioni sulla serata

NELLA CITTA’ DELLE TORRI LA RASSEGNA ALBENGA D’AUTORE

Fino all’8 luglio, il centro storico di Albenga si trasforma in un grande salotto culturale a cielo aperto grazie ad Albenga d’Autore, la rassegna che porta in piazza libri, idee, musica, riflessioni e creatività per un pubblico di tutte le età. L’edizione 2025 si articolerà tra Piazza dei Leoni, Piazza IV Novembre e Piazza San Michele, regalando otto giornate dense di appuntamenti, con autori di rilievo nazionale, interviste esclusive, spettacoli e incontri letterari.

Il programma giorno per giorno

4 luglio – Piazza dei Leoni, ore 21.00

Liguria delle Arti – Lo spettacolo della bellezza Con lo storico dell’arte Giacomo Montanari Musica con Eliana Calamaro (violino) e poesia con Pino Petruzzelli

5 luglio – Piazza dei Leoni, ore 18.30 Riviera in giallo – A cura di Delfino Moro Editore, conduce Diego Delfino

“Dalle paludi al cielo” – Pupi Bracali

“Dettagli preziosi” – Rodolfo Rotondo

“XVI Titolo Segreto” – Carlo Schimmenti

6 luglio

Ore 18.30 – Piazza IV Novembre Capitan Bitorzolo e l’isola dei mostri – Andrea Visibelli e Davide Panizza Spettacolo “Piratour” con Barbarada e Barbaraspa

Ore 21.00 – Piazza San Michele Dario Vergassola intervista il magistrato Nicola Gratteri

Per i dettagli della manifestazione clicca qui

SAGRA DELLO GNOCCO A MIOGLIA

A Mioglia ci saranno tre giorni di musica, allegria e buon cibo con lo gnocco ormai tradizionale protagonista della tavola, contornato da molte altre specialità gastronomiche. Anche per quest’anno abbiamo pensato per voi ad una gustosa novità: vi proponiamo infatti un nuovo sugo che va ad aggiungersi agli ormai tradizionali (pomodoro, ragù, pesto, cenere, gorgonzola e noci) e che sarà composto da salsiccia, porri e zafferano! Tutti questi sughi condiranno i protagonisti gnocchi nelle due varianti normali e verdi alle ortiche.

Per il venerdì sera, a grande richiesta, ci sarà un’altra importante novità: sarà possibile ordinare il TRIS di gnocchi per gustare, in un solo piatto, 3️ dei nostri sughi vincenti: pesto, ragù e cenere! Per motivi organizzativi non sarà possibile variare la composizione.

L’appuntamento è come al solito vicino alla piazza di Mioglia, presso il “Capannone delle Feste” sito in via S. Giovanni Bosco, nel weekend del 4,5 e 6 luglio a partire dalle 19:15️.

Per quanto riguarda la musica, le serate prevedono:

Venerdì 5️ luglio Dj set con Dj Bond, pensato per i ragazzi e per chi si vuole scatenare in balli un po’ più movimentati

Sabato 6 luglio ci accompagnerà nelle danze Alida

Domenica 7 luglio si danzerà con la versatile Ornella e con il suo ORNELLA’S GROUP.

Nella giornata di domenica inoltre si terrà la 5️° edizione di TRATTOLANDIA:

I trattoristi si ritroveranno la mattina dalle 8:3️0 nel grande campo in via Acqui, appena prima della Chiesa parrocchiale, di fronte al Bar Ambarabà, dove avverranno le iscrizioni. Alle 10:3️0 partirà il lungo, colorato e rumoroso corteo che porterà centinaia di mezzi a sfilare per il centro e le stradine di campagna toccando alcune delle principali frazioni del paese. Nel pomeriggio, visto il grande successo dello scorso anno, i trattoristi e chi vorrà, si potranno sfidare in giochi di ispirazione contadina. La manifestazione si concluderà alle 17:3️0 con le premiazioni degli uomini e delle donne partecipanti. In occasione del pranzo dei trattoristi, il 6 luglio la cucina sarà aperta al pubblico anche a mezzogiorno, con un menù ridotto.

Una SAGRA, quella dello GNOCCO, ed un evento, TRATTOLANDIA, che non potete assolutamente mancare. Non vi resta dunque che appuntarvi le date e raggiungerci per condividere con noi l’inizio di un’altra fantastica estate.

Per il programma completo clicca qui

NUOVA EDIZIONE DEL MEETING DELLE FIAT 500 A GARLENDA

Dal 4 al 6 luglio, Garlenda ospiterà il tanto atteso 42° Meeting Internazionale delle Fiat 500 storiche, con un prologo speciale già dal pomeriggio di giovedì 3 luglio. L’evento inizierà con un aperitivo di benvenuto all’Ipercoop di Albenga, seguito da una serata di festa in Borgata Ponte.

Come da tradizione, l’evento avrà un impatto significativo sul turismo del ponente ligure, attirando appassionati da tutto il mondo. Molti partecipanti prenotano con largo anticipo e si fermano per periodi più lunghi, approfittando dell’occasione per esplorare le bellezze della costa e dell’entroterra.

Il programma del meeting è ricco di attività. Venerdì 4 luglio, giorno del compleanno della Fiat 500, gli equipaggi visiteranno Laigueglia nel pomeriggio e Ceriale in serata. Sabato mattina, le iconiche bicilindriche partiranno per il Grand Tour, con destinazione Toirano, dove si terrà un pranzo a base di piatti tipici locali.

Domenica, la Gran Parata finale porterà l’allegria e i colori delle Fiat 500 lungo la riviera, con una tappa speciale a Loano. Il lungomare sarà animato dal suono dei clacson, dai rombi dei motori e dalla musica, con l’esibizione del gruppo folcloristico “La Paranza del Geco” a coronare l’evento.

Non perdete l’occasione di partecipare a questo straordinario raduno e di vivere un’esperienza unica tra storia, cultura e passione per le Fiat 500!

Per le informazioni sulla manifestazione clicca qui

VARAZZE TORNA NEL MEDIOEVO CON ALERAMIA

Torna a Varazze l’appuntamento uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: Aleramia, la rievocazione storica che ogni anno attira migliaia di visitatori tra le suggestive atmosfere del Medioevo. Giunta alla terza edizione, la manifestazione – organizzata dal Comune di Varazze in collaborazione con le associazioni culturali San Donato e Tre Borghi di Varazze – propone due serate di festa popolare con la rievocazione e ambientazione storica medievale, per celebrare un particolare momento della storia di Varazze.

Sabato 5 luglio – Colle di San Donato, ore 19:00 – 23:00

Il Colle di San Donato si trasformerà in un autentico villaggio medievale: duelli tra cavalieri, falconieri, danze antiche, musica dal vivo, artigiani e specialità gastronomiche saranno i protagonisti della serata.

Tra i sapori d’altri tempi, i visitatori potranno gustare piatti tipici, birra artigianale, ippocrasso (il vino speziato medievale) e i Canestrelli preparati appositamente per l’occasione.

Novità di quest’anno, sarà attivo un trenino turistico gratuito, con partenze regolari dalle 18:00 alle 24:00 davanti al Comune, per raggiungere comodamente il Colle.

Sabato 12 luglio – Centro storico di Varazze, ore 20:30 – 23:00

Il cuore della città ospiterà due grandi cortei storici in costume, che attraverseranno le vie cittadine fino a convergere in Piazza Bovani. Qui andrà in scena lo spettacolo finale, arricchito da musiche, danze e una scenografia che trasformerà Varazze in un affascinante palcoscenico medievale.

L’ingresso a entrambe le serate è libero e l’evento è stato pensato per un pubblico di tutte le età.

Per il dettaglio di tutte le attività clicca qui

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

L’estate prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

SABATO 5 LUGLIO apertura dalle 16.00 alle 23.00… Ore 16 e 30 nuovo appuntamento con A SPASSO CON SANTIAGO, la divertente passeggiata con il nostro simpaticissimo pony nell’uliveto, la mascotte di AsinOlla…

Per gli ospiti e i visitatori aperitivi sotto le stelle, aree pic-nic, #barbecueparty ogni sabato sera e postazioni per grigliate in famiglia e compagnia…

DOMENICA 6 LUGLIO apertura dalle 10.00 alle 18.00… Nel pomeriggio torna l’iniziativa MERENDA IN STALLA: tante coccole per gli asini del parco e una gustosa merenda in compagnia.

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Qui tutte le informazioni

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.