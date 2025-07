Coordinamento No Rigassificatore: “Chiediamo alla Regione un delibera di contrarietà al progetto”

Il Coordinamento No Rigassificatore, che ricomprende oltre 50 soggetti, tra associazioni e partiti, sia a livello locale che nazionale, procede nella lotta per impedire la presenza della nave rigassificatrice nella rada di Vado Ligure.

“Il rischio infatti che l’ex Golar Tundra, ora Italis LNG, venga effettivamente collocata a pochissime miglia dalle nostre coste e dall’Area Marina Protetta di Bergeggi è tutt’altro che scongiurato. Tutto tace, ma questo non significa affatto che il procedimento si sia arenato” affermano dal coordinamento.

“Un ruolo di estrema importanza nel procedimento è quello detenuto dalla Regione Liguria; ma nonostante le prese di posizione unitarie in Consiglio regionale e i vari proclami da parte dello stesso presidente Bucci, nessun atto concreto e vincolante è stato approvato”.

“Abbiamo sollecitato la Giunta regionale, attraverso tutti i gruppi consiliari, a deliberare il diniego dell’intesa con lo Stato, che autorevoli esperti continuano a ritenere, nonostante le recenti norme in materia, indispensabile per poter procedere al trasferimento della Italis LNG sulle costa savonese” precisa ancora il Coordinamento.

“Una delibera con la quale la Regione Liguria attesti la contrarietà a questo progetto risulta infatti indispensabile: le parole, senza fatti concreti, contano ben poco”.

“Chiediamo a tutte le forze sociali e politiche del nostro territorio e alle amministrioni locali di non abbassare la guardia e di continuare a lottare, assieme a noi, nell’opporsi a questo progetto assurdo, che nè da un punto di vista energetico ed economico, né, tanto meno, dal punto di vista ambientale ha ragione d’essere realizzato”.

“A breve realizzeremo nuove iniziative per tener alta questa lotta e già da ora invitiamo la cittadinanza, che in questi anni si è dimostrata particolarmente attenta e attiva, a partecipare per dimostrare ancora una volta, la coesione del nostro territorio contro questo progetto mostro” conclude il Coordinamento.