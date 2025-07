Consumo eccessivo di alcolici, nottata di super lavoro per personale sanitario e forze dell’ordine

Savona. Anche se non si sono registrati episodi particolarmente violenti, quella appena trascorsa è stata un’altra nottata di intenso lavoro per il personale del sistema sanitario della nostra provincia (e in alcuni casi anche per le forze dell’ordine).

Tra la tarda serata di ieri e la nottata, infatti, oltre ai normali interventi per “questioni mediche” la centrale del Nue e le associazioni di volontariato locale hanno dovuto soccorrere diverse persone per consumo eccessivo di alcolici.

Casi simili si sono registrati a Vado Ligure, a Varigotti, a Savona, a Pietra Ligure e a Varazze.

Fortunatamente non si segnalano conseguenze gravi per quanti hanno dovuto ricorrere alle cure del personale sanitario, ma il numero dei casi (al netto della “movida” estiva) risulta in continua crescita.