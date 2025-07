Consiglio regionale, il M5S evoca la mafia in aula. Giordano (M5S): “Voti anomali per Bucci”. Il cdx: “Si dimetta. Non è degno del ruolo”

Liguria. Una nuova bufera si abbatte sul consigliere regionale Stefano Giordano del Movimento 5 Stelle. Dopo il caso dei “forni crematori” che lo aveva costretto a scusarsi col centrodestra, oggi la maggioranza è insorta durante la relazione sull’assestamento di bilancio che conteneva passaggi sugli arresti di Toti e Spinelli, la nuova inchiesta che coinvolge l’ex assessore genovese Sergio Gambino, ma anche riferimenti diretti alla criminalità organizzata.

“Il nuovo volto della mafia è la ricerca di legittimazione politica“, ha detto Giordano dopo aver passato in rassegna la maxi inchiesta per corruzione che ha portato la Regione alle elezioni anticipate. Quindi la disamina del “caso Sergio Gambino” ai quali gli inquirenti “secondo le informazioni che trapelano dai giornali” contesterebbero “un’illecita organizzazione del sistema di voto di scambio nelle Rsa con l’imprenditore Luciano Alessi: anziani mobilitati in cambio di promesse politiche e appalti”.

Poco dopo il consigliere pentastellato è stato ancora più esplicito, stavolta senza citare fonti giornalistiche: “Alle ultime elezioni il sindaco di Genova Marco Bucci ha ricevuto un’anomala quantità di voti dalla provincia di Imperia. Pochi giorni dopo, la Regione finanziava abbondantemente il trasporto pubblico locale proprio in quella provincia. È una provocazione? Forse. Ma è lecito chiedersi: stiamo parlando ancora di buona amministrazione o di scambi opachi tra consenso e fondi pubblici?”. Una menzione anche per l’ex consigliere regionale Stefano Anzalone, “indagato per corruzione elettorale nell’ambito di un’inchiesta su presunti scambi di voti”. E la chiosa: “Certi voti fanno comodo, anche se arrivano dall’area grigia“.

Infine la proposta di “sottoporre i bilanci regionali liguri al controllo della Direzione investigativa antimafia“. “Se la mafia si è insediata, se l’illegalità si insinua nella spesa pubblica – ha concluso il ragionamento Giordano – non possiamo più limitarci ai controlli formali. Serve trasparenza reale, serve prevenzione strutturale.

Ha detto Giordano: “Oggi in consiglio regionale, presentando la relazione del M5S alla variazione di bilancio, ho fatto una proposta tanto provocatoria quanto necessaria: perché non sottoporre i bilanci al controllo della Direzione Investigativa Antimafia? Come non auspicarlo, visto che parliamo di miliardi di euro tra PNRR, fondi europei, appalti, subappalti e affidamenti? Siamo davvero certi che tutto quel denaro non attiri l’interesse della criminalità organizzata? L’allarme illegalità nella spesa pubblica è ormai tristemente noto in Liguria: non possiamo più accontentarci di controlli di facciata. Serve trasparenza reale, serve prevenzione strutturale. Ma al centrodestra la proposta è risultata indigesta al punto da scatenare il caos in Aula. Peccato: sembra non abbiano imparato nulla dalle recentissime vicende regionali e comunali. Incapaci di motivare il dissenso con argomenti credibili, l’hanno buttata in caciara, arrivando persino a proporre un ordine del giorno per togliermi il seggio. Alla loro personale interpretazione della legalità, la destra aggiunge ora anche una discutibile idea di democrazia”. Così il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, a margine della discussione sulla variazione di bilancio.

“Un proverbio sempre attuale recita: ‘Male non fare, paura non avere’. Se è tutto in ordine, se i conti sono trasparenti e la legalità garantita, perché respingere una proposta di buon senso? Occorre un impegno concreto per la trasparenza, per garantire che ogni euro speso sia tracciabile e finalizzato all’interesse pubblico – non a logiche clientelari o, peggio, criminali. Non ci stancheremo mai di difendere la legalità e di denunciare i maquillage contabili visti in questi anni e confermati ancora oggi dalla Giunta Bucci”.

“Il bilancio di oggi ci dice che la destra ha nuovamente fallito. Servono invece scelte coraggiose per garantire una sanità pubblica forte, accessibile e capillare. Serve agire subito per un trasporto pubblico efficiente, in grado di colmare i divari tra centro e aree interne. Servono politiche sociali capaci di non lasciare soli anziani e fragili. Serve un welfare moderno, umano, efficace. Serve accogliere senza più riserve il salario minimo legale, tema che finalmente approda nelle aule consiliari e che diventa proposta concreta grazie alla spinta costante del M5S”.

Urla e proteste si sono alzati dai banchi del centrodestra e soprattutto dal presidente Marco Bucci che – come spesso accade – ha perso le staffe e ha sfidato la minoranza a dissociarsi: “Non può più stare qui, va espulso. Chiediamo le dimissioni di questo consigliere“. Poi Lilli Lauro di Fratelli d’Italia è intervenuta rivolgendosi al presidente dell’assemblea Stefano Balleari: “Chiederò ufficialmente la sospensione di Giordano, abbiamo sbagliato una volta a fidarci“.

Dopodiché è il centrodestra in massa a chiedere le dimissioni: “Prima nazisti, poi fascisti e ora mafiosi: quale insulto ancora avrà in serbo per il centro destra, il pentastellato Stefano Giordano? In una seduta dedicata al bilancio, con una manovra da circa 180 milioni di risorse per il bene dei liguri, ancora una volta Giordano ha sfruttato l’occasione per screditare e offendere la maggioranza, con atteggiamenti provocatori e fuori luogo“.

“Riteniamo questo ennesimo comportamento gravissimo e lesivo dell’onorabilità dell’aula, pertanto chiediamo al consigliere Giordano le dimissioni da un ruolo che ha dimostrato di non essere degno di ricoprire – scrivono in una nota congiunta i capigruppo di maggioranza di Fratelli d’Italia (Rocco Invernizzi), Vince Liguria-Noi Moderati (Matteo Campora), Lega (Sara Foscolo), Orgoglio Liguria (Giovanni Boitano) e Forza Italia (Carlo Bagnasco) -. Già sicuri di non poterci aspettare un sussulto di dignità da parte sua, invitiamo il presidente Balleari a prendere provvedimenti per ristabilire il rispetto delle istituzioni e ci aspettiamo dai consiglieri di opposizione, almeno in questa occasione, una presa di distanza dalle parole gravissime del loro collega, non nuovo a cadute di stile frutto di estremismo ideologico”.