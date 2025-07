Confermato l’accreditamento della Regione per il nido d’infanzia comunale “Stella… Stellina” di Loano

Loano. Il nido d’infanzia comunale “Stella… Stellina” di Loano, gestito dalla Fondazione Stella-Grossi, ha ottenuto l’accreditamento da parte di Regione Liguria.

Regione Liguria persegue, tra i suoi obiettivi, il costante miglioramento del Sistema educativo integrato attraverso l’operato del Coordinamento pedagogico regionale, la formazione continua degli operatori e l’applicazione del Sistema regionale di qualità e dell’Accreditamento. L’accreditamento e la verifica dei requisiti di qualità avviene tramite un audit durante il quale vengono misurati in modo dettagliato e analitico vari aspetti di struttura e servizi educativi.

L’asilo comunale di Loano ha accolto la commissione nella giornata di giovedì 17 luglio. Gli esperti hanno condotto un’osservazione diretta delle situazioni all’interno del servizio e hanno effettuato una verifica della parte documentale valutando ogni aspetto con “sufficiente” se sono presenti gli elementi base per ottenere e/o mantenere l’accreditamento, “buono” se vi sono elementi superiori al livello base di qualità, ed “eccellente” se vi sono elementi di tipo innovativo.

La struttura ha fatto registrare numerose valutazioni “eccellenti”. Ad esempio, alla voce riguardante la “accoglienza” ed il commiato, la commissione ha giudicato “eccellente” la componente riguardante le strategie di restituzione per la presenza di una zona dedicata conviviale dove poter consultare documentazione storica, riviste a tema, informazioni sulle opportunità che offre il territorio; inoltre, informazioni e documentazioni sono tradotte in più lingue per andare incontro alle esigenze di famiglie straniere. Ancora, è stata evidenziata la presenza di una cornice digitale, con tablet e pannelli esplicativi aggiornati con i momenti della vita del servizio; la presentazione dei gruppi dei bambini è personalizzata con modalità originali a parete del personale e della giornata tipo anche a misura di bambino.

Nella sezione “Gioco spontaneo”, è stata apprezzata la fluidità di passaggio dall’attività libera a quella strutturata con la possibilità, per il bambino, di seguire i propri tempi senza azioni standardizzate. Nella “Attività strutturata”, ha ricevuto la massima valutazione l’ascolto attivo e l’osservazione da parte dell’educatore con la riprogettazione di spazi e attività in itinere in base ai rilanci dei bambini. Alla voce “Spuntino, pranzo e merenda” è stata molto apprezzata la presenza di allestimenti che ricreino il clima domestico e che consentano maggiore sperimentazione da parte dei bambini e sviluppo dell’autonomia con tovaglie, tovaglioli, piatti in ceramica o melamina, bicchieri in vetro, caraffe piccole, cestino del pane a disposizione e sedute per i più piccoli ad altezza tavolo.

Nella sezione “Routine del cambio e uso del bagno” è “eccellente” il fatto che siano state previste situazioni o spazi allestiti a tema per l’attesa con il gioco del cambio delle bambole, libretti a tema sul cambio e canzoncine. Alla voce “Riposo” è stata evidenziata la presenza di attività mirate che facilitano il rilassamento, come massaggi e aromaterapia. In “Spazi, arredi e materiali” è ritenuto particolarmente rilevante l’allestimento di angoli con materiale destrutturato per favorire la creatività, in particolare per la presenza di angoli, installazioni temporanee o pedale della costruttività. E nel “Rapporto con lo spazio esterno” è stata valutata come “eccellente” l’attività in esterno anche con il brutto tempo per la messa a disposizione di abbigliamento specifico.

Tra le altre voci particolarmente apprezzate dalla commissione, le modalità di rafforzamento del gruppo educativo o la diminuzione del numero dei bambini del gruppo che accoglie in presenza di un bambino con disabilità. Apprezzata anche la co-partecipazione del familiare alle proposte progettuali condivise.

“Il nostro asilo comunale – dichiarano il sindaco di Loano Luca Lettieri e l’assessore a politiche sociali e giovanili e alla scuola Manuela Zunino – rappresenta da molti anni un’eccellenza di questo territorio ed il report della commissione regionale conferma questa reputazione. All’interno della struttura ogni aspetto è curato con attenzione: dagli spazi agli arredi ai servizi ai progetti educativi, i bambini, la loro salute e la loro crescita sono sempre al centro del lavoro della Fondazione Stella-Grossi, a cui rivolgiamo un sentito ringraziamento per questo impegno costante”.

“La commissione regionale ha analizzato e valutato decine di voci – spiega il presidente della Fondazione Riccardo Ferrari – e la stragrande maggioranza di queste ha ottenuto una valutazione ‘eccellente’ o ‘buona’. Le altre ‘sufficienti’ hanno comunque evidenziato elementi molto apprezzati. Nel complesso, l’audit ha confermato la qualità della struttura e dei suoi servizi, confermando il nostro asilo comunale come uno dei migliori della Liguria. Come Fondazione, desidero ringraziare e complimentarmi con lo staff del nostro nido, il cui slogan è da anni ‘Prima i bambini’”.