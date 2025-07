Concorso annullato ad Albenga, Podio: “Una dipendente rompe il silenzio, ora il sindaco chiarisca”

Albenga. “Non voglio accollare responsabilità politiche, anche se credo che prima o poi sarà giusto che qualcuno se le assuma. Ma una cosa è certa: il sindaco non può rimanere in silenzio di fronte a una decisione così grave, come l’annullamento di un concorso pubblico nel Comune di Albenga. Parliamo di una questione seria, che preoccupa e va chiarita al più presto. Dal sindaco Tomatis non è arrivata nessuna parola, nessun chiarimento ai cittadini. Come se non fosse successo niente”. Lo dichiara il consigliere albenganese Nicola Podio in merito alla notizia – pubblicata in anteprima su IVG – dell’annullamento parziale del concorso pubblico del Comune di Albenga per l’area turismo.

Il concorso era partito regolarmente con la pubblicazione del bando a fine 2024 e si era chiuso, almeno apparentemente, con lo svolgimento delle prove a marzo di quest’anno. Tutto sembrava procedere come da programma, ma il lungo silenzio seguito alla fine delle prove aveva insospettito alcuni candidati. Col passare delle settimane, in assenza di qualsiasi comunicazione ufficiale da parte del Comune, 4 dei 78 partecipanti avevano deciso di muoversi formalmente, presentando una richiesta di accesso agli attiper capire cosa stesse succedendo.

La determina dirigenziale, analizzata nell’articolo uscito nei giorni scorsi sul nostro giornale, spiega nel dettaglio i problemi riscontrati: la pubblicazione in ritardo (di 49 giorni) dei risultati delle prove orali, in violazione delle norme; la valutazione errata della prova pratica, che è stata sommata al punteggio dell’orale, mentre il regolamento comunale stabilisce che debba solo essere giudicata “idonea” o “non idonea” e i criteri di valutazione definiti dopo lo svolgimento delle prove, contrariamente a quanto richiesto dalle regole.

“Un concorso pubblico – spiega – riguarda il futuro delle persone e della macchina amministrativa. E quando ci sono dei dubbi, tutti hanno il diritto non solo di sapere la verità, ma anche di conoscere la posizione di chi governa. Di fronte ad un fatto così grave, un sindaco non può restare in silenzio, a maggior ragione quando una dipendente comunale — attualmente in servizio — parla pubblicamente sui giornali di un ‘grave silenzio’ intorno a questa vicenda. Se anche chi lavora dentro il Comune da anni sente il bisogno di parlare, e dice di non aver mai visto una cosa simile, vuol dire che c’è un problema serio”.

Dopo aver chiesto un parere legale esterno, il Segretario ha ritenuto che questi vizi potessero esporre l’ente a ricorsi legali concreti. Per evitare controversie e garantire imparzialità, ha quindi firmato una determina con cui annulla i verbali delle prove orali e pratiche, mantenendo però valide le prove scritte. Nel frattempo, la commissione giudicatrice si è ritirata, chiedendo di non essere coinvolta nella ripetizione delle prove. Il segretario ha accettato le dimissioni e ha nominato un nuovo presidente della commissione, il dirigente Massimo Salvatico, incaricato di ricostituire il gruppo e organizzare le nuove prove.

L’amministrazione albenganese, per rispetto delle regole e del principio di imparzialità, non era entrata nel merito delle dinamiche del concorso (motivi per cui il consigliere Podio ha chiesto spiegazioni). Proprio per questa ragione, e vista la mole di richieste ricevute, il sindaco Riccardo Tomatis aveva deciso di affidare la questione a un esperto esterno, con il compito di analizzare la procedura e suggerire i passi da seguire.

“Durante la campagna elettorale abbiamo avuto opinioni diverse su molti temi, ma su una cosa eravamo tutti d’accordo: il Comune deve essere trasparente come una casa di vetro. Per questo chiediamo al sindaco di spiegare la sua posizione davanti al Consiglio comunale“, conclude Podio.