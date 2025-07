“Concerto per Paolo”: ad Alassio una serata di solidarietà a sostegno del giovane di Albenga

Alassio. Sabato 2 agosto alle ore 21.15, in Piazza della Libertà ad Alassio, si terrà il “Concerto per Paolo” – iniziativa solidale promossa dalla Fondazione “Uniti per Paolo” con la collaborazione di Alassiowood e il patrocinio dell’Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio – ideato per sostenere Paolo Sarullo, il giovane di Albenga di 24 anni rimasto tetraplegico in seguito a un brutale episodio di violenza avvenuto durante un tentativo di rapina.

La serata vedrà la partecipazione di numerosi artisti tra cui Paola Toniolo, “TheRamshackleband” e l’“Orchestra 192” diretta dal maestro Francesco Raspaolo. Interverrà anche Rossella Lamarra, sorella di Paolo, mentre la conduzione dell’evento sarà affidata ad Alberto Calandriello e Moira Massari.

L’ingresso sarà a offerta libera e l’intero ricavato verrà devoluto a Paolo e alla sua famiglia, con l’obiettivo di sostenerli nell’affrontare le difficoltà legate alla nuova condizione di vita di Paolo.

L’assessore al Volontariato del Comune di Alassio, Patrizia Mordente, dichiara: “Desideriamo fortemente, con questa iniziativa, sostenere Paolo e la sua famiglia e dimostrare vicinanza a questo giovane ragazzo del nostro territorio colpito da un atto di brutalità inaudita. Il nostro augurio è che questo concerto possa rappresentare anche un’importante occasione di sensibilizzazione su un tema tanto drammatico quanto attuale quale quello della violenza, affinché episodi simili non si ripetano mai più”.