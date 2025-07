Commissione consiliare per l’ospedale di Albenga, richiesta la partecipazione di Regione e Provincia

Albenga. La commissione consiliare per il potenziamento dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, convocata dal presidente Giorgio Cangiano per affrontare il tema della situazione del punto di primo intervento, amplia la propria composizione.

Sono infatti stati invitati a partecipare l’assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò, l’Assessore regionale Paolo Ripamonti, tutti i consiglieri regionali eletti nella provincia di Savona, il presidente della Provincia di Savona e i consiglieri provinciali del territorio.

Spiega Giorgio Cangiano: “Lo scopo di questa convocazione, che ho naturalmente condiviso con il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis (da sempre impegnato per il potenziamento dell’ospedale) non è di natura polemica, ma nasce dalla volontà di garantire risposte sanitarie adeguate, facendo funzionare al meglio il nostro ospedale, che ricordo essere il più moderno della Liguria. Con questo spirito, riteniamo importante che tutti i soggetti coinvolti possano fornire i necessari chiarimenti per migliorare la situazione. Farlo con senso di responsabilità è doveroso, soprattutto quando si parla di un tema fondamentale come la salute dei cittadini”.