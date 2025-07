Comitato “No Inceneritore” in Valbormida: “La posizione del sindaco di Cairo non ci soddisfa”

Valbormida. “Le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal Sindaco di Cairo Montenotte sulla questione inceneritore lasciano un po’ l’amaro in bocca: ci fa piacere la sua posizione contraria ma non è accettabile che sia subordinata alla conoscenza di un progetto così impattante a livello ambientale già a partire dai suoi numeri, o ad un paventato miglioramento ambientale che ci aspettiamo da anni”.

Queste le considerazioni del Comitato “No inceneritore”, i cui componenti proseguono: “Ricordiamo che il compito primario di un Sindaco è quello di tutelare la salute dei suoi cittadini; e gli abitanti della Valbormida hanno il diritto di respirare un’aria migliore! Con le indagini epidemiologiche che pendono come macigni sulla nostra Valle non è pensabile accogliere impianti che potranno bruciare anche rifiuti industriali e sanitari pericolosi. Senza contare che il progetto finale può essere reso noto solo nel momento in cui sia stato scelto anche il sito e, pertanto, a giochi fatti”.

“Ogni industria altamente impattante va respinta sul nascere e se ad oggi abbiamo ancora una situazione ambientale critica dobbiamo porci delle domande e valutare quali sono state le azioni amministrative per impedire questa situazione ed il motivo per cui non hanno dato risultati proficui – continuano – Oltre a ciò, nel contesto di una situazione ambientale compromessa, accettare di accogliere rifiuti che vengono prodotti per più del 90% fuori dalla nostra vallata è uno schiaffo ai nostri comportamenti virtuosi. La Valbormida ha bisogno di un altro futuro di sviluppo che possa valorizzarla nelle sue potenzialità artigianali, ambientali e naturalistiche. Sono sotto gli occhi di tutti i nuovi progetti di sviluppo turistico, le tante piccole attività imprenditoriali, le risorse naturalistiche che fanno della valle un territorio unico e sempre più una valvola di sfogo per la Riviera ormai al collasso che chiede da noi spazi incontaminati in mezzo al verde, eccellenze enogastronomiche e percorsi storico culturali incantevoli”.