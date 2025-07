“Come riappropriarsi dei ruoli educativi”, incontro a Savona

Martedì 22 luglio alle ore 21 all’Oratorio Nostra Signora di Castello, in via Alessandro Manzoni, nel centro storico di Savona, l’Associazione Consultorio Familiare organizza l’incontro “Allenare la vita. Come riappropriarsi dei propri ruoli educativi” con lo psicoterapeuta, ricercatore e scrittore Alberto Pellai.

L’evento è promosso in collaborazione con il Centro Italiano Femminile e patrocinato dal Comune. Alle 20:30 sarà possibile visitare l’oratorio insieme a Sonia Pedalino, priora della Confraternita Nostra Signora di Castello.

L’ingresso sarà gratuito.

Per informazioni occorre contattare l’associazione telefonando ai numeri 3280319547 e 0198386328 o scrivendo un’e-mail all’indirizzo consultorioacf.sv@gmail.com.