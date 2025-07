Colpo grosso del Legino: Loris Damonte è verdeblù!

Savona. Il Legino fa sul serio per il prossimo campionato, a confermarlo un mercato estivo invidiabile. Manca ancora molto alla chiusura dei trasferimenti, ma oggi la società verdeblù ha sganciato la bomba di giornata: l’ex professionista Loris Damonte è un nuovo giocatore del Legino.

“C’è un nuovo Pirata in casa Legino”, così scrive come ultima frase la squadra del comprensorio savonese, che ufficializza un corsaro da 21 marcature tra i professionisti in più di 400 presenze. Esperienze anche in Serie B, con undici apparizioni anche in Coppa Italia, il talento savonese cresciuto nel Genoa torna a casa, dopo aver militato nelle ultime due stagione alla Voltrese e al Ligorna.

Il comunicato del club:

“La società è lieta di annunciare di aver ultimato gli accordi per portare in verdeblù il difensore Loris Damonte.

Classe 1990, Loris vanta grande esperienza tra i professionisti con quasi 400 presenze con le maglie, della Feralpisalò, Varese, Messina, Pistoiese, Sambenedettese, Albissola, Alessandria e Renate, condite anche da 21 marcature (4 di queste in Serie B).

Nelle ultime stagioni veste la maglia del Ligorna in Serie D e della Voltrese durante l’ultima stagione.

Felici del lavoro della dirigenza che ha portato al Ruffinengo Loris con un contratto che lo lega ai nostri colori fino a Giugno 2026.

Da parte nostra va il profondo in bocca al lupo per la stagione Loris. C’è un nuovo Pirata in casa Legino”.