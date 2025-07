Chiusura Golden Beach, Giacomo Canale: “Dispiaciuti e amareggiati, ci rimettono sempre i locali”

Albisola Superiore. “Dispiaciuti e amareggiati”. E’ il commento a caldo di uno dei gestori della discoteca Golden Beach di Albisola, Giacomo Canale, dopo il provvedimento di chiusura del locale per dieci giorni emessa dal Questore e notificata questa mattina.

Per la nota discoteca albisolese “una mazzata, un duro colpo” dice ancora Canale, “anche perchè le motivazioni evidenziate nel provvedimento non corrispondono appieno alla realtà dei fatti, in quanto paghiamo alcuni episodi che si sono verificati all’esterno del locale, in particolare lungo la passeggiata e nelle aree limitrofe, dove spesso girano bande di ragazzini pronte a scatenarsi a danno magari di chi frequenta la nostra location”.

Naturalmente lo staff dei Golden sta valutando assieme ai legali la situazione e il decreto che ha provocato la temporanea chiusura.

“Ci pare comunque veramente assurdo, facciamo diverse serate all’insegna del divertimento con migliaia di persone, tante le presenze nella nostra spiaggia – aggiunge -: un afflusso che genera indotto e richiamo turistico per lo stesso territorio”.

“Purtroppo sentiamo in più occasioni fatti di cronaca che avvengono nelle località della riviera per eventi o altro, ma ripeto, purtroppo, quando succedono certe cose a rimetterci sono sempre i locali di ballo…“.

“Credo che sul fronte della sicurezza abbiano cercato di gestire al meglio la situazione, tuttavia non possiamo essere le vittime sacrificali di problematiche che riguardano direttamente l’ordine pubblico in una cittadina turistica: oltre alla presenza delle forze dell’ordine, forse sarebbe necessario un presidio di vigilantes…”.

“Pazienza, nonostante l’accaduto ci difenderemo e siamo pronti a riprendere la nostra attività, come sempre” conclude Giacomo Canale.