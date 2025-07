Chiara e un bagno in mare simbolo di libertà, felicità e normalità: grazie alla Lega Navale di Albenga

Albenga. Nei giorni scorsi, la Lega Navale Italiana – Sezione di Albenga ha avuto il piacere e l’onore di accogliere una richiesta molto speciale: “Una giovane ragazza, – hanno spiegato, – ci ha espresso il desiderio di poter fare il bagno in mare. Un gesto semplice per molti, ma che per lei ha rappresentato un momento di grande significato, simbolo di libertà, felicità e normalità”.

“Grazie alla sedia JOB, ausilio fondamentale per l’accesso al mare da parte di persone con disabilità motorie, abbiamo potuto contribuire a realizzare questo piccolo grande sogno. Vederla sorridere tra le onde ci ha ricordato quanto sia importante abbattere le barriere, fisiche e culturali, che ancora oggi limitano l’accessibilità del nostro territorio”.

“La nostra missione va oltre l’attività nautica: è impegno civile, sociale e umano. È offrire opportunità, creare spazi inclusivi, rendere il mare davvero aperto a tutti. Chiara ringrazia la Lega Navale di Albenga per averle messo a disposizione la sedia JOB, ideale per fare il bagno e superare i limiti della propria disabilità, ma siamo noi a ringraziare Chiara, per averci ricordato con semplicità quanto sia potente un gesto condiviso”, hanno concluso.