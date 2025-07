Ceriale, stop a bottiglie e contenitori di vetro sulle spiagge libere

Ceriale. Stop all’introduzione e all’utilizzo di bottiglie e contenitori in vetro nelle spiagge libere del comune di Ceriale, fino al 30 settembre 2025: l’ordinanza è stata firmata oggi dal sindaco Marinella Fasano.

Il provvedimento dell’amministrazione comunale è stato varato per la “necessità di garantire l’incolumità pubblica e prevenire situazioni di pericolo connesse all’uso improprio di bottiglie e contenitori in vetro, specialmente nelle spiagge libere frequentate da residenti e turisti”.

“Inoltre, il potenziale abbandono rappresenta una criticità dal punto di vista ambientale”.

Sono esclusi dal presente divieto: i contenitori in plastica, metallo o altri materiali non pericolosi; le attività di somministrazione autorizzate che adottano idonee misure di sicurezza e raccolta rifiuti; i soggetti autorizzati per operazioni di pulizia, manutenzione o attività istituzionali.

L’inosservanza della presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

La Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate di vigilare sul rispetto dell’ordinanza.