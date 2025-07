Ceriale presenta il progetto sulla tutela e la valorizzazione del Santuario Pelagos

Ceriale. Si terrà domenica 6 luglio, presso la sala polivalente “F. Fizzotti” di via Primo Maggio, la presentazione del partenariato relativo al progetto sul Santuario Pelagos, alla presenza del sindaco di Ceriale Marinella Fasano e del vice sindaco e assessore all’Ambiente Luigi Giordano.

Relatore dell’incontro pubblico aperto alla cittadinanza e agli operatori del territorio cerialese sarà: la dott.ssa Caterina Lanfredi, Marine Biologist PhD, Tethys Research Institute e vice direttore di progetto.

“Raccontare” il Santuario Pelagos per la tutela dei mammiferi marini alle persone che frequentano la Liguria: dal fumetto, al video con immagini spettacolari e inedite, agli incontri “in piazza” e ai seminari online. Il progetto “Santuario Pelagos: conoscerlo per amarlo e proteggerlo” finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con capofila il Comune di Sanremo, nasce infatti proprio per informare il territorio ligure sull’importanza della grande area marina protetta tra Italia e Francia.

Il Comune di Ceriale, assieme agli altri partner, i Comuni di Zoagli e Levanto, capofila Sanremo e l’Istituto Tethys, proponente a suo tempo della prima idea del “Santuario”, impiegherà per questo modalità “su misura” per diverse fasce di pubblico, dopo aver concluso, proprio in questi giorni, i seminari online dedicati.

I webinar tenuti da esperti di Tethys sono stati rivolti sia al personale dei quattro Comuni che ai portatori di interesse come albergatori, esercenti e imprenditori, che agli insegnati delle scuole primarie e secondarie di primo grado. I punti-chiave sono stati innanzitutto le caratteristiche del Santuario, gli obiettivi dell’Accordo Pelagos che, come è noto, è stato istituito grazie a un’intesa internazionale, all’epoca senza precedenti, tra Italia, Francia e Principato di Monaco.

E poi il coinvolgimento di cittadini e turisti, ai quali sono dedicati strumenti pensati per stimolare la curiosità e avvicinare il pubblico ai temi del Santuario: un video con spettacolari immagini realizzate da Tethys nel mar Ligure offrirà uno sguardo nuovo e suggestivo sul mare di fronte alla Liguria, mentre un fumetto appositamente disegnato racconterà ai più giovani, e non solo, della nascita del Santuario Pelagos.