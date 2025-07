Ceriale, barca a vela con due bambini si ribalta: due feriti nel salvataggio in mare

Attimi di paura questa mattina a Ceriale per un incidente nautico che ha visto una barca a vela ribaltarsi nel tratto di mare davanti alla spiaggia di San Sebastiano. E’ successo poco dopo le 11.00.

Presso il circolo nautico di Ceriale erano in corso delle lezioni di barca a vela, ma un improvviso cambiamento delle condizioni meteo-marine ha fatto precipitare la situazione. Il vento e le onde hanno trascinato alcune imbarcazioni al largo, rendendo difficile il recupero da parte del personale della scuola di vela.

Una delle imbarcazioni, con a bordo due bambini, è stata presa di traverso da un’onda e scaraventata sulla spiaggia antistante i Bagni San Sebastiano. Nel tentativo di aiutare i bambini a sbarcare, due persone sono state travolte dall’imbarcazione e sono rimaste ferite.

I tre assistenti bagnanti della spiaggia San Sebastiano hanno agito prontamente nelle operazioni di salvataggio in mare, portando tutti in salvo a riva in attesa dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Ceriale e automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari i due feriti sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Stando a quanto riferito, fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi.

La spiaggia è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e per garantire la sicurezza dei presenti. Sul luogo dell’accaduto ha operato la Capitaneria di porto, impegnata nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente, che poteva avere conseguenze ben più gravi.