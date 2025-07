Ceriale, 32enne morto per una malattia infettiva: omicidio colposo, 4 indagati

Ceriale. Omicidio colposo, questa è l’ipotesi di reato, ipotizzata dalla Procura di Savona per la morte di un 32enne avvenuta all’ospedale San Paolo, dove l’uomo si trovava ricoverato a seguito della leptospirosi, una malattia infettiva acuta, che in questo caso ha portato ad un decesso.

L’uomo, classe ’93, ospite di una struttura d’accoglienza a Peagna, frazione di Ceriale, lavorava in una segheria della zona.

Il decesso risale agli inizi di luglio, dopo che il 32enne ha accusato i sintomi della malattia causata dal batterio spirochete del genere Leptospira, che gli potrebbe essere stata trasmessa da un roditore infetto.

“Nel 2025 non si può morire così: questo giovane lavoratore voleva un futuro migliore, per sé e la sua famiglia, ma è morto a soli 32 anni” affermano gli avvocati Nicodemo Gentile e Antonio Cozza, legali dei familiari della persona deceduta.

Già quattro persone risultano essere iscritte nel registro degli indagati. Nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria, infatti, il pubblico ministero Giovanni Battista Ferro aveva disposto la riesumazione della salma e successivamente è stata effettuata l’autopsia sul corpo del 32enne.

“Abbiamo nominato come nostri consulenti di parte il Prof. Mauro Bacci e il Dott.Dario Silletta” aggiungono i due legali, con riferimento agli accertamenti peritali e medico-legali relativi alle cause della morte così come sul decorso clinico.

“Nel 2025 non si può morire così, probabilmente questa morte, a nostro avviso, poteva essere evitata, e noi vogliamo capire cosa non ha funzionato” concludono gli avvocati della famiglia.