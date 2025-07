Centro prelievi di Finale Ligure, Casella (AVS): “Tutelare i servizi”. Regione: “Nessuna chiusura”

Regione. È stata discussa questa mattina l’interrogazione presentata dal consigliere regionale Jan Casella (AVS) per chiedere alla Regione di scongiurare la chiusura del centro prelievi all’interno del centro medico Finale Salute.

Jan Casella (Avs) ha chiesto alla Giunta se conferma o meno la chiusura del centro prelievi di via Dante e di garantire continuità, accessibilità e qualità del servizio sanitario nella zona centrale di Finale Ligure. Nel documento si rileva che il polo Finale Salute è attivo da 14 anni e serve stabilmente una popolazione di oltre 40.000 residenti tra Loano, Noli e il relativo entroterra, con un picco di utenza nei mesi turistici.

“A Finale Ligure, esiste un centro prelievi aperto cinque giorni alla settimana, che esegue mille prelievi al mese nel centro medico Finale Salute’. Nella stessa struttura, vengono effettuate duemila prestazioni CUP al mese. È un servizio dall’enorme rilevanza sociale. Adesso, l’Asl 2 intende spostare Centro prelievi e CUP nell’ex ospedale Ruffini, dove è stata realizzata la Casa di Comunità. L’ex ospedale Ruffini è in una zona decentrata, con difficoltà di accesso, pochi parcheggi e una viabilità inadeguata. La sede attuale di via Dante, invece, è in pieno centro, in una zona pianeggiante, vicina alla stazione e ai posteggi”, ha ricordato Jan Casella.

“Chiudere questo servizio significa arrecare un danno ai singoli cittadini, economico e di tempo. Inoltre, il trasferimento rischia di compromettere l’accessibilità a un servizio sanitario essenziale, in particolare ad anziani e persone con difficoltà motorie. Tutto ci sembra, tranne che un miglioramento del servizio sanitario. E anche i cittadini del comprensorio finalese sembrano pensarla allo stesso modo. In una settimana, sono state raccolte più di tremila firme contro la chiusura del centro prelievi e del CUP”, ha aggiunto il consigliere regionale Jan Casella.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha risposto che non è intenzione di Asl2 interrompere i prelievi e che il gruppo di medicina generale della cooperativa “Finale Salute” continuerà a garantire il servizio in conformità con le disposizioni regionali. L’assessore ha rilevato che a questa attività si aggiunge a quella svolta nel centro prelievi della Casa di comunità di Finale.

“Contrariamente a qualsiasi voce infondata della minoranza in Regione, il centro prelievi Finale Salute non chiuderà. Anzi, è previsto un significativo potenziamento dei suoi servizi e della sua operatività, che includerà un’espansione all’interno della Casa di Comunità” aggiunge poi Rocco Invernizzi, capogruppo di FdI in Regione.

“Questa iniziativa – sottolinea il consigliere – rientra in un più ampio progetto di rafforzamento dell’offerta sanitaria locale, volto a rendere i servizi più accessibili e capillari per tutti i cittadini”.

“L’integrazione nella Casa di Comunità non sarà una semplice ricollocazione. Il centro prelievi vedrà un ampliamento per venire incontro alle esigenze della comunità finalese. Saranno inoltre introdotti nuovi servizi diagnostici, andando oltre i semplici prelievi ematici e offrendo esami più specifici, a seconda delle richieste e delle necessità mediche del territorio. Questo renderà il Finale Salute un vero e proprio punto di riferimento per la diagnostica di base”.

“Questa mossa strategica sottolinea l’impegno concreto delle autorità sanitarie nel potenziare le strutture esistenti e creare un polo sanitario più efficiente e integrato. Purtroppo, come era già successo nel caso della caserma dei pompieri, il centrosinistra non verifica le notizie e crea inutili allarmismi”.

“La risposta dell’assessore alla Sanità Massimo Nicolò è molto chiara: è intenzione dell’ASL2 non solo garantire la qualità, la continuità e l’accessibilità dell’attuale offerta, bensì potenziarla mediante i servizi che verranno attivati in autunno” conclude Invernizzi.