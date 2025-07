Celle Varazze, la nuova sfida di Edoardo Capra: “Progetto ambizioso, l’ho sposato in pieno dai primi contatti”

Valle d’Aosta. Un colpo ambizioso quello del Celle Varazze per portare in rosa Edoardo Capra. Ed è lo stesso attaccante a usare più volte questo aggettivo per descrivere il progetto delle Civette neopromosse in Serie D e ora in ritiro in Valle d’Aosta. “La società – dichiara Capra – ci ha messo subito tutto a disposizione. Il progetto è importante, a maggior ragione per una neopromossa. Abbiamo iniziato questo ritiro con molto entusiasmo e abbiamo anche già cominciato a lavorare. Sto sfruttando l’occasione per conoscere i ragazzi, sono contento e carico per questa nuova avventura”.

Una sfida che segue i quattro anni passati con la maglia del Vado. Era giunto il momento di cambiare secondo Capra che ora è convinto di aver preso la decisione giusta. “Avendo deciso – continua l’attaccante – in comune accordo con il Vado di non proseguire con loro, si è presentata quest’opportunità che anche logisticamente era la soluzione migliore. Il progetto è ambizioso e l’ho sposato in pieno dal primo momento in cui ci sono stati dei contatti“.

Su allenatore e compagni, invece, Capra afferma: “Pisano è un allenatore contro cui ho giocato ma che non avevo mai avuto. Il suo nome dà ambizione al progetto. Gimmy Insolito è un giocatore che ha qualità ancora inespresse, quest’anno in un campionato competitivo come la Serie D può fare la differenza”.

Infine, una battuta su obiettivi. Perché nonostante l’età avanzi, a giugno ha compiuto 37 anni, Capra vuole ancora ballare al centro della pista: “Fisicamente sto bene. Magari nelle due ultime stagioni ho avuto qualche infortunio in più, ma la gamba continua a funzionare. In questa esperienza bisognerà affrontare ogni partita al massimo. L’obiettivo è la salvezza ma possiamo toglierci delle soddisfazioni“.