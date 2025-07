Celle Ligure, martedì 8 luglio il 36° Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa

Celle Ligure. Martedì 8 luglio, a Celle Ligure, ritorna il tradizionale appuntamento con il Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa. L’evento, da sempre inserito nel circuito Events for Athletics Promotion, taglia il traguardo della trentaseiesima edizione ed è inserito all’interno del programma “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”. Il Centro Sportivo Giuseppe Olmo-Pino Ferro di Celle Ligure attende le stelle dell’atletica nazionale ed internazionale in arrivo da oltre 30 nazioni. Giamaica, Cuba e Sudafrica: queste le tre delegazioni più attese con atleti possibili protagonisti in diverse specialità.

La manifestazione è promossa dai Comuni di Celle Ligure e Varazze, ASD Centro Atletica Celle Ligure e ADS Atletica Arcobaleno Savona, con il supporto della Fondazione Agostino De Mari (nel 2025 le nozze d’argento con il Meeting) e con il patrocinio ed il contributo della Regione Liguria, il patrocinio della Provincia di Savona, Coni, CIP, INAIL e Fispes.

L’evento è incluso nel calendario FIDAL con il label di Manifestazione Internazionale. La manifestazione è inserita nel calendario World Athletics (Challenger Continental Tour, www.worldathletics.org) nell’ambito dei “World Athletics Continental Tour Challenge”, della European Athletics Association (www.european-athletics.org), ed è tappa significativa del Circuito Internazionale Events for Athletics Promotion (www.eap-circuit.eu). Dal 2023 il Meeting Arcobaleno fa altresì parte del prestigioso Circuito Euromeetings.

“Il Meeting Arcobaleno taglia il traguardo della sua 36° edizione, un numero davvero notevole che dimostra quanto questa competizione sia ormai un punto di riferimento consolidato non solamente a livello nazionale, ma anche internazionale, con atleti provenienti da 30 nazioni diverse – commenta l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro. – Poter vantare manifestazioni di questo calibro sul nostro territorio è per noi un grande orgoglio e il simbolo dell’attrattività della nostra regione dal punto di vista sportivo, attraverso una serie di aspetti che vanno anche oltre al fattore prettamente agonistico. Nell’anno speciale che stiamo vivendo, in cui la Liguria è stata nominata “Regione Europea dello Sport”, il mondo dell’atletica sta dando un contributo fondamentale, che merita di essere sottolineato e che sarà un valore aggiunto anche nei prossimi mesi”.

“Questo evento non rappresenta soltanto una straordinaria occasione di sport ad alto livello, ma si conferma ogni anno come un momento di forte valore sociale e turistico. Il Meeting Arcobaleno sa unire agonismo e condivisione, richiamando atleti da tutto il mondo e offrendo al nostro territorio un’importante vetrina internazionale, capace di valorizzare la bellezza e l’ospitalità di Celle Ligure”, afferma il Sindaco di Celle Ligure Marco Beltrame.

L’Amministrazione Comunale crede fortemente in questa manifestazione, che coniuga sport, cultura, inclusione e promozione del territorio. Siamo convinti che il Meeting debba continuare a crescere e ad integrarsi sempre più con il tessuto locale, coinvolgendo cittadini, associazioni, imprese e giovani. Proprio per questo, confermiamo con convinzione il nostro impegno a sostenerlo anche in futuro”.

Il programma prevede il via alle 13.45 per le gare giovanili e alle 17:30 per quelle internazionali. Gli 800 maschili sono, per tradizione, abbinati al “33° Memorial Rolando Fregoli”, gli 800 femminili al “5° Memorial Emilio Bizzo”. I 200 maschili al “30° Gran Premio Giuseppe Olmo”, i 200 femminili al “18° Trofeo Michele Olmo”. I 400 maschili al “33° Trofeo Avis Celle” e i 400 femminili al “33° Trofeo AtleticaEuropa”. Il “14° Trofeo Gian Mario Delucis” è abbinato alle gare dei 100 Under 20.

Ampio il ventaglio delle prove paralimpiche e Special Olympics inserite all’interno del 25°Trofeo Insieme nello Sport-Fondazione Agostino: 100 e 400 metri FISPES (prove in carrozzina); 100 metri per amputati, 50 metri e vortex.

L’edizione 2025 del Meeting Arcobaleno potrà contare sul supporto di Iren luce gas e servizi e Stelle nello Sport nell’ambito del progetto “Energie per lo Sport”. Nell’anno in cui la Liguria è “Regione Europea dello Sport”, Iren luce gas e servizi, società del Gruppo Iren, ribadisce il proprio impegno per promuovere iniziative a sostegno delle passioni e dei valori positivi legati dall’attività sportiva al fianco di Stelle nello Sport. Un percorso grazie al quale vengono promossi e sostenuti eventi e società su tutto il territorio ligure, per tutto l’anno: una partnership che sottolinea la volontà congiunta di promuovere il benessere delle comunità e uno stile di vita sano e sostenibile. Dopo il lancio dello scorso febbraio alla presenza di due straordinarie “stelle sportive” quali Asia D’Amato (olimpica e campionessa europea di ginnastica artistica) e Francesco Bocciardo (4 ori alle Paralimpiadi nel nuoto), Energie per lo Sport è stato protagonista al Sanremo Gym Festival, alla Festa dello Sport al Porto Antico di Genova, al Memorial Cartasso di pallavolo e al Trofeo Valenti di Tennis. Adesso la trappa di Celle Ligure al fianco del Meeting di Atletica Leggera e il prossimo 20 luglio a Lerici con il Summer Hoops di basket.

Celle Ligure fa parte del Circuito EAP (oggi con nuova denominazione Events for Athletics Promotion) sin dalla sua fondazione che risale all’anno 1990. Alla 36° edizione interverranno sei delegazioni straniere del circuito: Nivelles (Belgio), Ginevra (Svizzera), Budapest (Ungheria), Glasgow (Scozia), Annecy (Francia) oltre al team italiano dell’Atletica Bugella in rappresentanza del Meeting di Biella.

Il Meeting di Celle Ligure vive tutto l’anno, grazie a un corollario di manifestazioni ideate e realizzate durante l’intera stagione: gli stages nel comprensorio di numerosi Team internazionali, nel 2025 Eurospring (26 aprile) con oltre 200 atleti internazionali ed il Meeting Arcobaleno Scuola – Con i Lions Oltre le Barriere (svoltosi il 5 giugno con una partecipazione record di oltre 400 studenti/gara).