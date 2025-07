Celle Ligure. Blitz dei carabinieri, anche quelli Forestali, in comune a Celle Ligure e nei giardinetti delle elementari, dove, da qualche giorno, si stanno abbattendo i pini presenti nell’area davanti alle scuole. Una segnalazione, con ogni probabilità, che ha fatto scattare i controlli da parte dei militari che hanno acquisito i progetti degli interventi di riqualificazione. Questa mattina verifiche in corso.

Dal Comune, al momento, nessuna dichiarazione. Una questione che tiene banco a Celle da qualche giorno. Da quando, insomma, si è iniziato con gli interventi. “Un pugno allo stomaco. Vedere tagliare quei pini fa male”.

Il paese si spacca. Chi protesta e chi avvalla: “Se è per motivi di sicurezza, si provveda” risponde qualcuno. “Ci siamo cresciuti tutti lì sotto” continuano i molti cellesi che non mandano giù questa cosa. Lamentele sui social e non solo.

I giardinetti delle scuole, così li chiamano da sempre i cellesi, o i “Giardi” per le generazioni più recenti, verranno rinnovati e riqualificati. C’è un progetto. Si taglia secondo fonti ufficiali “per tutelare l’incolumità delle persone” piantando nuovi alberi e salvaguardando quelli con i nidi. Il taglio per evitare insomma che qualche pigna o ramo cada in testa a qualcuno. Ma per molti si poteva intervenire diversamente.

La questione resta aperta e in attesa di ulteriori sviluppi, alla luce anche dell’intervento di questa mattina.