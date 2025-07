Celle Ligure capitale dell’atletica: tutte le sfide del 36° Meeting Arcobaleno

Celle Ligure. Nella giornata di domani Celle Ligure ospiterà il 36° Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa, inserito nel circuito Events for Athletics Promotion e all’interno del programma Liguria 2025 Regione Europea dello Sport.

Il Centro Sportivo Giuseppe Olmo-Pino Ferro di Celle Ligure sarà cuore delle sfide di atlete e atleti in arrivo da oltre 30 nazioni. Giamaica, Cuba e Sudafrica: queste le tre delegazioni più attese con atleti possibili protagonisti in diverse specialità.

Tra le gare più attese i 100 piani, i 400 ostacoli, i 400 piani e gli 800.

Grande attesa nei 100 ostacoli per la cubana Greisys Roble, miglioratasi quest’anno sino a 12.71, ad oggi 26° performance a livello mondiale. Tris di talenti dal Sudafrica nei 400 ostacoli. Zeney Van der Walt, ormai quasi cittadina onoraria di Celle, 9° ai Giochi Olimpici di Parigi, cerca una prestazione cronometrica importante, al di sotto dei 54 secondi.

Nei 100 piani l cubana Yunisleudy Garcia Abreu, detentrice del record dello Stadio Olmo Ferro e vincitrice del Meeting 2024, deve fare attenzione alla esperta Anthonique Strachan (Bahamas). Da vedere la 18enne Sudafricana Hannah Hope Vermaak, quest’anno già scesa a 11.44.

Nei 200 piani favoritissima la statunitense Simone Darius, con la 20enne australiana Gabriella Taylor pronta per abbattere il “muro” dei 24 secondi.

Torna a Celle la plurititolata Roxana Gomez, vincitrice dei 400 sulla pista ligure nelle ultime due edizioni del Meeting, con doppio record. Ma attenzione anche alla giovane sudafricana Precious Molepo ed all’australiana Laura Mc Shane.

Una delle gare femminili più interessanti, gli 800 metri, con Emily Richards (USA) favorita, ma con l’azzurra Eleonora Vandi in ottima condizione e Dilek Kocak (Turchia) pronta ad approffittare di eventuali opportunità. Cerca spazio sul podio anche Martina Canazza.

Favoritissima nel salto in lungo un’altra cubana, Hayla Gonzales, con uno stagionale di 6.54 (ed un probante 6.85 realizzato lo scorso anno). In pedana anche la ligure Chiara Smeraldo.

L’algerino Amine Bounani non dovrebbe avere rivali per la vittoria nei 110 ostacoli. Gara estremamente interessante nei 400 ostacoli, con il britannico Seamus Derbishire, già protagonista a Celle in precedenti edizioni del Meeting e recente vincitore del Meeting Bronze di Ginevra. Livello tecnico d’eccellenza.

Gara al cardiopalmo. Attenzione al cubano Reynaldo Espinosa, 9.96 lo scorso anno e in questa stagione più volte sotto i 10.10. Akintola (Nigeria) ed i giamaicani Campell e Williams a dargli filo da torcere. Netto favorito il nigeriano Alaba Akintola nei 200 piani.

Una gara da “under 46” nei 400 con favorito il sudafricano Mthi Mthinkilu. Sicuramente sarà molto combattuta e incerta sino all’ultimo metro la gara degli 800. I primi 5 iscritti tutti in grado di correre vicino all’1.46, con il vincitore dello scorso anno (in meno di 1.46 appunto) Youssef Benzamia (Francia) pronto a rigiocare il colpo ad effetto.

Sfida India/Sudafrica nel salto in lungo. Favorito il 24enne Jeswin Aldrin.

Il programma prevede il via alle 13.45 per le gare giovanili e alle 17:30 per quelle internazionali. Gli 800 maschili sono, per tradizione, abbinati al “33° Memorial Rolando Fregoli”, gli 800 femminili al “5° Memorial Emilio Bizzo”. I 200 maschili al “30° Gran Premio Giuseppe Olmo”, i 200 femminili al “18° Trofeo Michele Olmo”. I 400 maschili al “33° Trofeo Avis Celle” e i 400 femminili al “33° Trofeo AtleticaEuropa”. Il “14° Trofeo Gian Mario Delucis” è abbinato alle gare dei 100 Under 20.

La manifestazione è promossa dai Comuni di Celle Ligure e Varazze, ASD Centro Atletica Celle Ligure e ADS Atletica Arcobaleno Savona, con il supporto della Fondazione Agostino De Mari (nel 2025 le nozze d’argento con il Meeting) e con il patrocinio ed il contributo della Regione Liguria, il patrocinio della Provincia di Savona, Coni, CIP, INAIL e Fispes.

Ampio il ventaglio delle prove paralimpiche e Special Olympics inserite all’interno del 25°Trofeo Insieme nello Sport-Fondazione Agostino: 100 e 400 metri FISPES (prove in carrozzina); 100 metri per amputati, 50 metri e vortex. L’edizione 2025 del Meeting Arcobaleno potrà contare sul supporto di Iren luce gas e servizi e Stelle nello Sport nell’ambito del progetto “Energie per lo Sport”.