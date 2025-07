Celle, anche quest’anno le opere di Marcello e Andrea Mannuzza assegnate ai vincitori del Premio Bancarella

Celle Ligure. Le opere del ceramista Marcello Mannuzza sono in partenza per raggiungere Pontremoli e verranno assegnate ai vincitori del Premio Bancarella che, come ogni anno, si svolge nell’ultimo fine settimana del mese di luglio.

Ancora la maestria del cellese e del figlio Andrea per il riconoscimento letterario. Ceramiche realizzate nella fornace del Tondo da uno stampo originale di Umberto Piombino.

“Siamo stati autorizzati dallo stesso scultore e ceramista all’uso postumo” spiegano i Mannuzza. “Sono 43 anni che li realizziamo – continua Marcello – Anzi, nel 97 mi insignirono con la Gerla d’Oro durante l’assegnazione del Premio”.

Quest’anno un riconoscimento speciale al libro scritto da Papa Francesco, “Spera”.