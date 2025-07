Carnevalöa Summer Edition 2025, Loano in festa tra carri allegorici e musica

Loano. Grande successo ieri sera per il “Carnevalöa Summer Edition 2025”, l’edizione estiva del Carnevale loanese organizzata dall’Associazione Vecchia Loano con il patrocinio e il contributo del Comune.

L’evento ha confermato tutto il suo fascino, trasformando il centro cittadino in una festa di colori e musica grazie alla spettacolare sfilata dei carri allegorici già protagonisti delle edizioni invernali: tra questi “La carrozza delle favole”, “Inside Out 2” e “Finché suocera non ci separi”.

Ad aprire il corteo i carri dedicati alla Torre dell’Orologio e a Palazzo Doria, accompagnati dalle tradizionali maschere loanesi, tra cui l’inconfondibile U Beciancìn e la simpatica “Beccian Car”.

La serata è stata animata anche dalla musica travolgente della “Canta e Sciuscia”, marching band folk, e dalla partecipazione di Massimo Morini dei “Buio Pesto”, che ha presentato in anteprima il nuovo inno del Carnevalöa, interamente in dialetto ligure.

“Una magnifica serata – commenta il consigliere regionale Angelo Vaccarezza – Il Carnevalöa Summer Edition si conferma un vero fiore all’occhiello per la nostra città: un appuntamento che unisce divertimento per residenti e visitatori, valorizza il territorio e rafforza l’immagine di Loano come destinazione unica”.