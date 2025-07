Carcarese, il “prof” è biancorosso: in società entra Giorgio Caviglia

Altro innesto importante nei quadri tecnici della Carcarese che dà il benvenuto al professor Giorgio Caviglia.

Personaggio noto nell’ambiente sportivo non solo calcistico, sia per la sua cultura e per la propria capacità, Caviglia ha un esperienza quarantennale nello sport. Docente in scienze motorie alla scuola media di Carcare per 43 anni e allenatore Uefa B, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo (da giocatore ha vinto tre campionati), è stato preparatore atletico di prime squadre e tecnico del settore giovanile in società valbormidesi e savonesi conquistando diversi titoli. Per lui si tratta di un ritorno a Carcare, dove è già stato nella stagione 1990-91.

“Siamo entusiasti di aver arricchito competenze e professionalità il nostro organico con l’arrivo in biancorosso di Giorgio, che ricoprirà un ruolo trasversale all’interno dell’organizzazione biancorossa – spiega il direttore generale Roberto Abbaldo – Per quanto riguarda la Prima Squadra, entrerà nello staff di mister Battistel con il compito di lavorare su riatletizzazione e recupero dei calciatori infortunati. Sarà anche responsabile dei Piccoli Amici 2019-2020-2021 contribuendo a fornire linee guida e programmazione alla leva. Ed infine sarà responsabile dell’Attività di base: la Carcarese promuove per i propri ragazzi un programma improntato su coordinazione motoria e relazione con il proprio corpo, base per la costruzione dell’atleta, Giorgio sarà il fulcro di questo programma affiancando i responsabili delle varie leve sul campo”.

Caviglia spiega le ragioni che lo hanno portato a sposare il progetto della Carcarese: “Mi ha convinto l’entusiasmo dell’ambiente dirigenziale oltre la conoscenza di dirigenti, allenatori e giocatori molti dei quali ho allenato o con cui collaborato in passato, ma soprattutto la visione globale del progetto che prevede non solo un impegno focalizzato a un dato settore e quindi parziale ma alla crescita complessiva della società”, conclude.