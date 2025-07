Carcarese, ecco lo staff tecnico: ci sono Bovio e Di Noto

Carcare. Dopo aver annunciato le novità nel parco dirigenti, con l’ingresso in società di Matteo Giribone, la Carcarese rinnova l’apparato tecnico. I biancorossi hanno infatti comunicato lo staff di Michele Battistel per questa stagione. I volti nuovi sono diversi, oltre a Giorgio Caviglia che era stato già presentato in precedenza come preparatore del recupero degli infortunati.

Sarà Federico Bovio il vice allenatore di Battistel. Fino all’anno scorso tecnico del settore giovanile del Celle Varazze, Bovio si inserisce nello staff biancorosso. Con lui ci sarà anche, nel ruolo di collaboratore, l’ormai ex giocatore della Carcarese Samuele Di Noto. Completano il quadro i confermati Federico Marini (preparatore dei portieri) e Davide Ferraro (preparatore atletico).

Le ultime due novità riguardano la figura di medico sociale, che verrà ricoperta da Stefano Quaini, e quella di club manager, affidata a Fulvio Florean.