Carcare, incidente in via Nazionale: auto ribaltata e soccorsi mobilitati

Carcare. Incidente stradale a Carcare. È successo intorno alle 14 di oggi (1 luglio), in via Nazionale.

Non ancora chiara la dinamica dell’accaduto, ma quel che è certo è che un’auto, con una persona a bordo, si è ribaltata.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, la Croce Bianca di Carcare, l’automedica del 118, i carabinieri di Cairo Montenotte e i vigili del fuoco.

Nonostante lo spavento, per fortuna per il conducente non ci sono state gravi conseguenze. Bloccato all’interno dell’abitacolo, è stato estratto dai pompieri.

È stato poi caricato in ambulanza e trasportato, in ospedale in codice giallo.