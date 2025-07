Carcare, il segretario del circolo Pd risponde alle critiche di Fratelli d’Italia

Carcare. “Leggo con molto stupore e rimango sinceramente allibito dalle dichiarazioni del neo Segretario carcarese di Fratelli D’Italia Riccardo Boffa a mezzo stampa. In particolar modo la frase che secondo lui la gestione della nuova amministrazione, e cito testualmente, “solleva interrogativi sulla capacità dell’ente di mantenere in equilibrio i propri conti”, risulta totalmente assennata. No, non è uno scherzo”.

Così il segretario del circolo Pd di Carcare, Simone Formento, risponde all’attacco del partito di Giorgia Meloni e prosegue: “La domanda che ci poniamo è “ma dov’era in questi anni? Noi lo ricordiamo, era iscritto al PD che criticava l’amministrazione del sindaco di Fratelli D’Italia De Vecchi. Quella Amministrazione che ha lasciato 400 mila euro di disavanzo, 1.700.000 euro di anticipazioni di tesoreria, 50 mila euro di interessi passivi, cattivi pagatori, 1.400.000 euro di mancata rendicontazione, decine di migliaia di euro in progetti mai realizzati. Ora il segretario di Fratelli D’Italia, che ribadisco fino a poco tempo fa era iscritto al Partito Democratico, probabilmente in confusione, ha scritto queste considerazioni più di due anni fa e dimenticate in un cassetto. A pensar bene…ma a pensar male viene il sospetto che per lo stile ambiguo delle accuse esse arrivino dal cassetto della scrivania di qualcun’altro”.

E ancora: “Ricordiamo che l’ex Sindaco De Vecchi è proprio un esponente a livello Provinciale del suo partito e che per chi non lo sapesse una Amministrazione Comunale è in carica 5 anni. Se oggi ci si può permettere di poter assumere personale non è certo merito delle precedenti amministrazioni. E i risultati e i miglioramenti legati a ciò li volete vedere ancor prima delle assunzioni? O quando andranno a regime? Oggi questa amministrazione può permettersi questo lusso perché dopo due anni di sacrifici con debiti, casse vuote e un disavanzo mai visto è diventato Comune virtuoso. Prosegue il neo segretario “situazioni finanziarie complesse”. Ma non è stato proprio l’ex Sindaco De Vecchi a pochi mesi dall’insediamento della Giunta Mirri a proporre in Consiglio Comunale il pre dissesto??? Per quanto riguarda l’incremento delle entrate da sanzioni amministrative è solo grazie a nuove tecnologie che si è andato a colpire, per noi giustamente, auto senza assicurazione, senza collaudo o con fermo amministrativo. La riorganizzazione della Polizia Municipale è sul programma elettorale e confidiamo fiduciosi che nell’arco della legislatura il cambiamento sarà ancora più tangibile. Due anni fa i cittadini hanno fatto una scelta molto chiara e sono consapevoli che questa amministrazione abbia cinque anni per dimostrare “concretezza e responsabilità”, cosa che in questi primi due anni a nostro giudizio, con la situazione disastrosa ereditata che qualcuno non ricorda o peggio fa finta di non ricordare, ha già dimostrato”.