Carcare, Boffa (FdI) replica al PD: “Trasparenza sul mio passato, ma senza strumentalizzazioni: il dibattito si concentri sui temi”

Carcare. Continua il botta e risposta tra i circoli di Pd e FdI di Carcare.

Il segretario della sezione carcarese del partito di Giorgia Meloni, Riccardo Boffa, afferma: “Non ho mai nascosto, ne tantomeno rinnegato, di essere stato iscritto al Partito Democratico; mi sembra però doveroso e giusto chiarire i termini della mia iscrizione: essa è avvenuta nel 2023 quando avevo 19 anni, la tessera però mi è stata consegnata nel 2024, durante questo periodo di tempo io non sono mai stato contattato ne ho partecipato ad alcuna attività del Partito Democratico, nel mentre ho anche maturato un senso di delusione verso l’impostazione del partito tanto da non sentirmi più rappresentato. Proprio da questa mia riflessione personale la mia decisone di aderire a Fratelli d’Italia: una scelta compiuta in piena autonomia e in controtendenza alla storia politica della mia famiglia”.

“Non ho mai avuto motivo e mai avrò motivo di nascondere nulla del mio percorso; al contrario penso che la maturità politica e personale nasca anche dalla capacità di mettere in discussione se stessi, di imparare dai propri errori e di cambiare quando la coscienza te lo richiede. Sono un appassionato di storia e mi permetto con tutta umiltà di citare John Mill: ‘Un uomo che non ha mai cambiato opinione mostra scarsità di pensiero’ ed è questo quello che rivendico per me e per ogni persona: La libertà di pensare, di crescere e di scegliere anche a costo di sbagliare ed andare controcorrente. Sono giovane ed ho 21 anni ma penso che il cambiamento, se sincero, è una forma di coerenza verso se stessi e gli altri”.

“Trovo scorretto e politicamente sterile che si tenti di strumentalizzare il mio passato per screditare il mio impegno presente. Sono profondamente convinto che nessuno sia immune da cambiamenti di percorso, da scelte maturate con il tempo e da rivalutazioni personali; farne un motivo di attacco non fa altro che impoverire il confronto politico, chiudendolo in una logica sterile. Confido che in futuro si possa mantenere un confronto sui temi e sulle idee in maniera sobria ed equilibrata”.