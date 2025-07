Candia (AVS): “97,9 milioni di buco e zero ospedali di comunità realizzati, la Corte dei Conti avverte la Regione”

Liguria. “Fughe sanitarie, fondi PNRR usati male, ritardi e poltrone ingiustificate. La Corte dei conti ha certificato in 112,4 milioni di euro il disavanzo del bilancio sanitario (che scende a 97,9 milioni prima dell’inserimento del Galliera tra gli ospedali pubblici) affermando chiaramente che il pericolo per la salute dei liguri è reale”.

Selena Candia, capogruppo di AVS in consiglio regionale, attacca duramente la giunta Bucci dopo il giudizio della Corte dei conti sul rendiconto della Regione per il 2024.

“È una critica a tutti i livelli, su ogni argomento toccato. Non solo sotto il profilo economico, ma soprattutto quando denuncia la carenza di servizi per i cittadini. A nostro avviso, la parte più grave riguarda il mancato raggiungimento dei livelli assistenziali in sanità. In un anno, la qualità della prevenzione è crollata nei punteggi scendendo sotto la soglia minima nazionale (passando da 61 del 2022 al 54 del 2023). I percorsi di cura oncologici sono compromessi a causa della carenza di personale, che nell’ASL 1 vede metà dell’organico mancante per la diagnostica”.

“Sempre più liguri vanno a curarsi in altre regioni, con un aggravio sulle casse regionali di quasi il 50% in due anni: dai 51 milioni del 2022 si è passati ai 74 milioni del 2024. Ci sono poi gravi difficoltà nei tempi di attesa per alcune prestazioni ambulatoriali come per la neuropsichiatria infantile e per le prestazioni con priorità breve”, denuncia Selena Candia.

“A questo quadro drammatico, si aggiunge il parere impietoso della Corte dei conti sull’utilizzo dei fondi del PNRR. Solo il 41 per cento degli impegni di spesa è stato oggetto di pagamenti e appena il 7,5% degli impegni pregressi sono giunti a pagamento, dato allarmante vista l’avvicinarsi della scadenza per l’utilizzo di questi fondi al 2026. Inoltre, la Regione ha ricevuto oltre 68 milioni di euro per realizzare 32 Case di Comunità e 11 ospedali di Comunità. Finora sono state concluse solo 12 Case di Comunità (altre 17 pare possano rispettare i termini del 2026) ma nessuno degli 11 Ospedali di Comunità”.

“Sempre la Corte segnala come la cospicua carenza di personale socio-sanitario rischia di condurre alla realizzazione di strutture vuote. Da anni come opposizioni denunciamo come la realizzazione delle case di comunità portata avanti da Toti e Bucci rischia di essere solo una speculazione edilizia seguendo il modello Lombardo. Si fanno edifici nuovi, che però, senza prevedere l’assunzione di nuovo personale socio-sanitario all’interno, non porteranno nessun beneficio alla salute dei liguri”, dichiara la capogruppo regionale di AVS.

“In tutto questo disastro, però, il centrodestra continua ad affidare incarichi superflui e a sprecare il denaro pubblico. Analizzando il bilancio della sanità, la Corte dei conti ha evidenziato un aumento delle spese per i servizi non sanitari di ben 14,2%, dato inaccettabile visto che nel contempo non si riescono a garantire i LEA e il buco sanitario raggiunge quasi i 100milioni. I giudici contabili esprimono poi riserve sulle procedure seguite per l’istituzione e l’affidamento degli incarichi al capo di gabinetto e per i commissari per la realizzazione dei nuovi ospedali. Questi incarichi sembrano fatti solo per tenere insieme una maggioranza sempre più traballante più che per raggiungere risultati. Nessun passo avanti è stato fatto per la realizzazione dei nuovi ospedali e nel mentre i commissari ricevono un lauto stipendio conclude Selena Candia.