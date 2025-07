Calizzano: successo per “Motori Libertas in Festa” organizzato dalla Asd Biker Family

Calizzano. Domenica 27 luglio, nel comune di Calizzano, il Biker Family Asd ha organizzato l’evento “Motori Libertas in Festa”, evento motoristico in collaborazione con il Lancia Delta HPE Club Italia e circolo fotografico Calizzanese, portando più di 130 mezzi nelle piazze del Comune di Calizzano, non solo per condividere le meravigliose qualità del posto, non solo il panorama, l’aria pulita e i suoi fantastici funghi, ma in particolare la passione dei motori, unita all’unico scopo del Biker Family: il progetto bambini.

Il presidente Antonio Manca ha voluto dedicare questa giornata al suo papà, mancato pochi giorni prima dell’evento. Alla presenza del sindaco Pierangelo Olivieri, che è anche presidente della Provincia, il presidente Antonio Manca ha voluto ringraziare l’amministrazione comunale per la collaborazione e tutti i partecipanti presenti.

Il sindaco stesso ha apprezzato non solo tutta la giornata della manifestazione e i contenuti ma anche l’impegno di Antonio Manca a non lasciar morire questa manifestazione per una serie di disguidi creati dai vecchi organizzatori. Antonio Manca si è subito reso disponibile per salvare questa giornata e farla diventare ancor più importante e con ottimi risultati. Importantissimo è stato l’impegno del Lancia Delta Club Italia ma in particolare gli organizzatori ringraziano il Circolo Fotografico Calizzano che si sono fatti promotori dell’iniziativa e si sono impegnati tantissimo permettendo di realizzare una giornata fantastica.

Nella speranza che ci si riveda l’anno prossimo con una quarta edizione. Afferma il presidente del Biker Family, Antonio Manca: “Voglio ringraziare tutta la popolazione di Calizzano che ha accolto i rombanti motori, la Croce verde di Bardineto per la loro presenza. E poi ancora tutti i soci del Biker Family che hanno presenziato per onorare l’inizio di una nuova stagione del progetto bambini che si svolge all’interno dell’ospedale Gaslini e da me fondato anni fa durante un suo progetto universitario. Voglio ringraziare il presidente del Centro Regionale Libertas Liguria e delegato Coni della provincia di Savona, Roberto Pizzorno, per aver sempre dato il suo appoggio a queste splendide iniziative. Grazie alla Libertas si possono coltivare sempre di più le manifestazioni sportive di rilievo come questa”.